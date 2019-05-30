洛阳市第三届烹饪技能大赛展示洛阳名厨实力

日前，“新名珍杯”洛阳市第三届烹饪技能大赛暨“洛阳烹饪大师”“洛阳烹饪名师”选拔赛在钼都利豪国际饭店举行，这也是我市“古都新生活”商贸领域系列促消费活动之一。

日前，“新名珍杯”洛阳市第三届烹饪技能大赛暨“洛阳烹饪大师”“洛阳烹饪名师”选拔赛在钼都利豪国际饭店举行，这也是我市“古都新生活”商贸领域系列促消费活动之一。

经过前期选拔，来自我市餐饮业的56名参赛选手进入操作间，大显身手。最终，张庆波、田志钢、李文明等10名选手获得此次大赛特金奖。此次烹饪技能大赛的获奖选手中将产生“洛阳市五一劳动奖章”获得者及“洛阳市技术能手”“洛阳烹饪大师”“洛阳烹饪名师”等。

据悉，为深入推进产业工人队伍建设改革，大力实施职工素质提升工程，不断提高职工技能水平，为加快建设副中心城市提供人才支撑，市总工会确定了80个工种(项目)作为2020年洛阳市职工职业技能竞赛工种。其中，通赛工种11个，烹饪比赛就是其中之一。通过开展“四赛一争”劳动和技能竞赛，我市广泛开展以工带训、以赛促训活动，今年全市工会系统劳动和技能竞赛将覆盖职工100万人次，实现4万人技能等级提升、1万人学历等级提升。

市商务局相关负责人表示，今年以来为积极应对疫情的影响，我市相继开展了知味古都、餐饮业“振兴行动”、寻味古都和河洛文化美食节等餐饮促消费活动，餐饮促消费也是“古都新生活”“古都夜八点”商贸领域系列促消费活动的重中之重。希望通过比赛能够挖掘我市更多青年厨师后备力量，培养一支厨艺精湛、具有工匠精神、富有创新意识的厨师队伍，展示我市餐饮业的整体实力，提升洛阳餐饮业在全省乃至全国的影响力。(记者 李迎博 通讯员 张会娟)