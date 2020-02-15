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全国三人篮球俱乐部精英赛(洛阳站)举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-09 08:23

　　7日晚，为期两天的2020年全国三人篮球俱乐部精英赛(洛阳站)在洛阳泉舜购物中心落下帷幕。

　　全国三人篮球俱乐部精英赛是国内三人篮球运动的顶级赛事。该赛事由中国篮球协会创办，今年是第二个赛季，比赛共设12站，分别在成都、西安、武汉等城市举办。此次比赛由中国篮球协会主办，洛阳市政府承办，洛阳市体育局等单位协办，共有来自全国的12支代表队参赛。由于恰逢国庆假期，洛阳站比赛由中央电视台面向全国观众进行全程现场直播。经过两天的争夺，上海上实龙创代表队夺得本次比赛冠军。

　　中国篮协三人篮球部部长柴文胜，省体育局副局长马宇峰，副市长魏险峰参加相关活动。(记者 孟山)
[ 责任编辑：崔利利]
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