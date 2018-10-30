高新区寺沟村党支部书记、村委会主任王银伟：“我得抓紧时间为村里办实事”

刚刚过去的国庆中秋假期，高新区辛店镇寺沟村党支部书记、村委会主任王银伟心里舒坦得很，今年村里的红薯销售一空，卖了65000元，村集体的账户上又多了一笔收入。

刚刚过去的国庆中秋假期，高新区辛店镇寺沟村党支部书记、村委会主任王银伟心里舒坦得很，今年村里的红薯销售一空，卖了65000元，村集体的账户上又多了一笔收入。

王银伟是土生土长的寺沟村人，18岁离村到外闯荡，从做砌墙小工开始，渐渐做得风生水起，成立了自己的建筑工程公司。

从2010年当选村委会主任至2014年离任，再到2018年当选村党支部书记、村委会主任，做“领头雁”的这些年，王银伟带领村民翻修村里道路，实施旱厕改造、污水入地、道路绿化，改建村党群服务中心、党建文化广场，大动作不断。村集体没有多少收入，除了向上级申请资金，他还自己贴钱、号召哥哥往村里贴钱。这些年，兄弟二人累计往村里贴了几百万元。

“2014年我患重度脑梗，康复后才知道，对个人而言，钱财没有什么意义。多帮帮村里，村里人尊你、敬你，这辈子也值了。”王银伟说。

截至去年年底，寺沟村村容村貌整治工作基本完成。幸福路、文昌路、吉昌路、花园大道、凌烟阁大道建成投用，道路两侧栽种的绿化树木高大挺拔……看着昔日垃圾遍地的村庄变得整洁美好，王银伟觉得，这钱贴得值。

对自己的钱“大手大脚”，可对村集体的钱，王银伟看得比什么都重。“输血不如造血，光靠个人投钱，啥时候是个头？村集体有钱，才能给老百姓带来更多实惠。”王银伟说，寺沟村没有产业，群众主要以外出务工为生，想增加村集体收入，得好好盘算一番才行。

今年王银伟带着村民，在村里种了50亩高品质红薯，这不，忙活下来，村集体有了65000元的收入。

“钱不多，但总算开了个好头。村容村貌已经靓起来了，接下来还要让集体经济强起来、村民生活富起来。”收完红薯，王银伟又有了新打算。

经王银伟提议，寺沟村广泛征求群众意见，计划通过招商引资对村后山土地资源进行整合，因地制宜发展生态休闲度假产业，建设高效农业区、休闲度假区、农耕体验区、农业采摘区等。村里还计划对村口原有建设用地进行调整，建设仿古一条街，日后可以对外招商，村集体又将增加一笔房租收入……

一个个计划、好点子，不停地涌现在王银伟脑海中。“上次重病之后，我的身体和记忆力都大不如前，一天三顿离不开药……”他说，“我得抓紧时间为村里办实事！”（记者 孙小蕊 通讯员 张弛）