9月29日，省人大常委会执法检查组来洛，就贯彻落实《中华人民共和国反不正当竞争法》情况开展执法检查。 9月29日，省人大常委会执法检查组来洛，就贯彻落实《中华人民共和国反不正当竞争法》情况开展执法检查。 执法检查组先后到民生药业集团、洛阳北方玻璃技术股份有限公司等企业，详细了解诚信经营、规范经营、消费监管情况，并对相关人员进行法律知识测试。在随后召开的座谈会上，执法检查组集中听取我市贯彻实施反不正当竞争法工作汇报，了解普法、执法情况，听取相关部门和企业的意见和建议。执法检查组对我市贯彻落实反不正当竞争法、维护公平竞争市场秩序采取的措施和取得的成效给予充分肯定，指出要继续加大宣传、培训、执法力度，严格执法、规范执法，推动反不正当竞争法全面有效实施，依法平等保护各类市场主体合法权益，建设更加优越的营商环境，助推经济高质量发展。 省人大常委会财经预算工委一级巡视员郭巍、省人大常委会教科文卫工委副主任高莉萍等来洛。市人大常委会副主任、市总工会主席吉振华等参加活动。(记者 赵硕)