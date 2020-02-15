“双节”假期，央视秋晚录制场所隋唐洛阳城应天门成热门打卡地

这个假期，洛阳各旅游景点人气爆棚。其中，央视秋晚录制场所——隋唐洛阳城应天门更是成为市民、游客、网友热衷的打卡地，不少人在此重温央视秋晚氛围的同时，更感受到古都洛阳“古今辉映、诗和远方”的独特气质。

这个假期，洛阳各旅游景点人气爆棚。其中，央视秋晚录制场所——隋唐洛阳城应天门更是成为市民、游客、网友热衷的打卡地，不少人在此重温央视秋晚氛围的同时，更感受到古都洛阳“古今辉映、诗和远方”的独特气质。

10月1日，伴随着央视秋晚播出，“国庆中秋喜相逢 秋晚会场看秋晚”活动也在隋唐洛阳城应天门拉开帷幕。借助此次活动，观众不仅能在晚会录制现场身临其境地观看央视秋晚，还能近距离接触表演道具，了解央视秋晚录制背后的故事，辉煌大气的舞台和炫酷的灯光特效给大家带来极大震撼。

“央视秋晚录制结束后，360度全景舞台、圆形水面、水道及洛阳特色元素等舞台精华部分被保留下来，以飨游客。”昨日，洛阳文保集团相关负责人介绍，假期里，“国庆中秋喜相逢 秋晚会场看秋晚”活动持续掀起高潮，丰富多彩的文艺活动在舞台上轮番上演。

假期里，每当夜幕降临，隋唐洛阳城应天门北广场上的舞台大屏幕就会华丽开启，央视秋晚、3D灯光投影秀依次亮相，现场，“古风”与流行碰撞，交响、民乐、流行音乐融汇，为观众送上震撼的视听盛宴。与央视秋晚类似，夜间演出分为“神都月正圆，万家话团圆”“海上生明月，天涯共此时”“古都新生活，时尚洛阳城”三个篇章，由近百名专业演员精心演绎的《盛世大唐迎宾礼》《万国朝贺》《大唐华服秀》等让人仿佛穿越到了千年以前。此外，还有深受年轻群体喜爱的网红女团、乐队等倾情助力演出，柔美的肩上芭蕾、动听的民谣也让现场观众如痴如醉。

隋唐洛阳城应天门的人气再次引发央视关注。4日，央视新闻频道在《新闻直播间》节目中报道称，央视秋晚播出后，隋唐洛阳城应天门已成为人们关注的焦点和热门旅游打卡地。

为了给游客带来更加丰富的参观体验，除了“国庆中秋喜相逢秋晚会场看秋晚”活动，隋唐洛阳城应天门还推出了“开城门仪式”“神都志·应天长歌”“唐时明月——唐代铜镜拓片展”等一系列精彩活动。假期里，应天门每天10时至21时都有精彩演艺活动，游客白天在应天门里品历史，晚上到城门楼前赏演艺，深度感受洛阳的历史文化魅力。

在采访中，不少游客表示，站在应天门上“一眼千年”，还能现场一睹央视秋晚舞台的芳容，“这趟洛阳来得值”！据统计，长假期间，隋唐洛阳城应天门、九洲池、天堂、明堂等景点共计接待游客13.47万人次，比去年同期增加460%。(记者 智慧 通讯员 刘青)