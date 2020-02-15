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第十七届豫西金秋汽车博览会圆满落幕　4天销售额2亿多元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-09 08:28

　　日前，2020中国豫西(洛阳)第十七届金秋汽车博览会(简称“第十七届豫西金秋汽车博览会”)在洛阳会展中心圆满落幕。作为豫西地区规模最大、最有影响力的车展，为期4天的博览会吸引了百余家汽车经销商参加，涵盖了60多个汽车品牌的1000多款热门车型，销售额2亿多元。

　　本届金秋汽车博览会由洛阳市商务局指导，洛阳城乡建设投资集团有限公司支持，中国机械国际合作股份有限公司、洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台主办。精彩的现场活动、优惠的购车价格，金秋汽车博览会成为假期市民休闲娱乐、看车购车的好去处。

　　据悉，作为“古都新生活”商贸领域系列促消费的一项重要内容，我市将再次为购车消费者发放购车补助消费券。从10月1日起，消费者在我市购买新车，每车可申请补助2000元消费券，消费券紧贴民生需求的吃、穿、住、行、医疗、教育等领域。购车补助消费券按照申报和审核的顺序，先到先得，申报时间自2020年10月10日起至消费券领取完毕。(记者 李岚/文 记者 张光辉/图)

　　消费券申报流程

　　微信搜索“洛阳晚报”公众号，关注后编辑发送“购车补助”文字或点击公众号下方“购车补助”，进入“购车补助”申报页面，按照提示输入、上传身份证、购车发票等资料。

　　申报完成后，相关部门需要进行审核。审核通过后，将通过系统提示符合条件的申请者领取消费券的时间、方式等相关信息。

　　已经领取的消费券，需在券面规定有效期内消费或兑换。

　　提醒市民需注意，如出现申报行为存在提供虚假材料、不列入本次活动范围的事项等，承办单位有权取消其参与资格、追回已经取得的权益、追究相关法律责任。如果有问题，可拨打咨询电话：60666167(工作日8：30-12：00，15：00-18：30)。
[ 责任编辑：马佳佳]
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