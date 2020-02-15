洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市11人获评全省疫情防控中的“身边好人”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-09 08:28

　　近日，记者从市文明办获悉，在省文明办公示的185名全省疫情防控中的“身边好人”中，我市的任忠信等11人获此荣誉。

　　按照河南省文明办《关于开展全省疫情防控中的“身边好人”选树活动工作方案》安排，经各地各有关部门层层推荐，各级文明办审查核实，确定了185名先进个人为全省疫情防控中的“身边好人”。

　　市文明办相关负责人介绍，此次选树活动，主要弘扬在新冠肺炎疫情防控中涌现的那些感人肺腑的凡人善举。(记者 王博东 通讯员 宋良 石智卫)

　　洛阳疫情防控身边好人名单

　　王良友 洛阳市涧西区重二社区居民

　　亢社欣 洛阳市洛龙区白马寺镇董村居民

　　朱海秀 洛阳市嵩县人，广东中山大学附属第三医院内科ICU护士

　　朱德林 洛阳市嵩县闫庄镇竹园沟村党支部书记

　　任忠信 洛阳监狱退休干部，洛阳市神龙搜救队发起人之一

　　张月玲 洛阳市洛龙区李楼镇敬老院院长

　　张伟民 洛阳市洛宁县爱德医院院长

　　张应周 洛阳市洛宁县上戈镇庙洼村党支部书记

　　郭帮卫 洛阳东方医院重症医学科主治医师

　　谢爱卿 肖爱香 谢爱卿 洛阳偃师市高龙镇铺刘村村民

　　肖爱香 洛阳偃师市高龙镇逯寨村村民

　　重温那些凡人善举

　　82岁老党员王良友，刚出院没几天就主动上抗疫一线，带领老党员进社区宣传抗疫知识。

　　爱好发明、热心公益的白马寺镇村民亢社欣，把二手摩托车改装成防疫消毒车，每天携带300公斤消毒液，义务对全村喷洒；

　　洛阳姑娘朱海秀，原本在广州工作，疫情发生后第一时间报名，瞒着父母逆行到武汉，加入防疫一线；

　　嵩县闫庄镇竹园沟村党支部书记朱德林，动员全村党员群众给武汉人民捐大葱，3天薅了5万公斤大葱；

　　70岁老党员任忠信，主动参加防疫工作，自掏腰包送口罩，组织人员义务献血；

　　李楼镇敬老院院长张月玲，12年如一日照顾敬老院老人，疫情期间与院内30多位老人齐心抗疫；

　　洛宁县爱德医院院长张伟民，一家三口共同战斗在抗疫第一线；

　　洛宁县上戈镇庙洼村党支部书记张应周，如期将上百吨物资送达抗疫一线，返洛居家隔离期间不耽误工作；

　　洛阳东方医院重症医学科主治医师郭帮卫，面对疫情写下请战书，成为洛阳市第一批援鄂医疗队队员；

　　82岁的老党员谢爱卿和72岁肖爱香，为偃师市高龙镇16个防疫卡点执勤干部们送餐。
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 63.59亿元，702.35万人次！这个假期，...
  • 提醒！本周六要正常上班 未来一周洛阳...
  • “双节”假期，古都洛阳成为“网红打...
  • 洛阳启动“年底冲刺”攻坚 199项城建...
  • 10月11日起人口普查将入户摸底 首次推...
  • 二里头夏都遗址博物馆成火爆洛阳新地标
  • 双节期间，洛阳机场和龙门站迎客流高峰
  • 国庆中秋假期，洛阳12315三级执法网络...
  • 洛阳假期客运量累计400余万人次
  • 穿轮滑鞋男孩掉进景观池 两名热心市民...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    免费观展览 充实度假期
    雨中赏菊 别有情趣
    最小的5岁，洛阳这群“...
    央视《传奇中国节》推...
    精彩热帖

    秋蝶

    印象

    秋高气爽 菊香正酣

    阳台宫
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605