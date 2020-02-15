洛阳市11人获评全省疫情防控中的“身边好人”

近日，记者从市文明办获悉，在省文明办公示的185名全省疫情防控中的“身边好人”中，我市的任忠信等11人获此荣誉。

近日，记者从市文明办获悉，在省文明办公示的185名全省疫情防控中的“身边好人”中，我市的任忠信等11人获此荣誉。

按照河南省文明办《关于开展全省疫情防控中的“身边好人”选树活动工作方案》安排，经各地各有关部门层层推荐，各级文明办审查核实，确定了185名先进个人为全省疫情防控中的“身边好人”。

市文明办相关负责人介绍，此次选树活动，主要弘扬在新冠肺炎疫情防控中涌现的那些感人肺腑的凡人善举。(记者 王博东 通讯员 宋良 石智卫)

洛阳疫情防控身边好人名单

王良友 洛阳市涧西区重二社区居民

亢社欣 洛阳市洛龙区白马寺镇董村居民

朱海秀 洛阳市嵩县人，广东中山大学附属第三医院内科ICU护士

朱德林 洛阳市嵩县闫庄镇竹园沟村党支部书记

任忠信 洛阳监狱退休干部，洛阳市神龙搜救队发起人之一

张月玲 洛阳市洛龙区李楼镇敬老院院长

张伟民 洛阳市洛宁县爱德医院院长

张应周 洛阳市洛宁县上戈镇庙洼村党支部书记

郭帮卫 洛阳东方医院重症医学科主治医师

谢爱卿 肖爱香 谢爱卿 洛阳偃师市高龙镇铺刘村村民

肖爱香 洛阳偃师市高龙镇逯寨村村民

重温那些凡人善举

82岁老党员王良友，刚出院没几天就主动上抗疫一线，带领老党员进社区宣传抗疫知识。

爱好发明、热心公益的白马寺镇村民亢社欣，把二手摩托车改装成防疫消毒车，每天携带300公斤消毒液，义务对全村喷洒；

洛阳姑娘朱海秀，原本在广州工作，疫情发生后第一时间报名，瞒着父母逆行到武汉，加入防疫一线；

嵩县闫庄镇竹园沟村党支部书记朱德林，动员全村党员群众给武汉人民捐大葱，3天薅了5万公斤大葱；

70岁老党员任忠信，主动参加防疫工作，自掏腰包送口罩，组织人员义务献血；

李楼镇敬老院院长张月玲，12年如一日照顾敬老院老人，疫情期间与院内30多位老人齐心抗疫；

洛宁县爱德医院院长张伟民，一家三口共同战斗在抗疫第一线；

洛宁县上戈镇庙洼村党支部书记张应周，如期将上百吨物资送达抗疫一线，返洛居家隔离期间不耽误工作；

洛阳东方医院重症医学科主治医师郭帮卫，面对疫情写下请战书，成为洛阳市第一批援鄂医疗队队员；

82岁的老党员谢爱卿和72岁肖爱香，为偃师市高龙镇16个防疫卡点执勤干部们送餐。