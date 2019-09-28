“最美大学生”王予川：愿为乡村教育奉献青春

这个学期，嵩县德亭镇酒店小学六年级数学课的讲台上多了一张年轻的新面孔——今年刚刚大学毕业的王予川。王予川从小在乡村长大，大学毕业后投身乡村教育，她立志为教育事业奉献一生。曾就读于洛阳师范学院的她，前不久获“出彩河南人”第三届最美大学生殊荣。

王予川在给孩子们讲课

这个学期，嵩县德亭镇酒店小学六年级数学课的讲台上多了一张年轻的新面孔——今年刚刚大学毕业的王予川。王予川从小在乡村长大，大学毕业后投身乡村教育，她立志为教育事业奉献一生。曾就读于洛阳师范学院的她，前不久获“出彩河南人”第三届最美大学生殊荣。

“吃过乡村缺教师的苦，让我从小有个教师梦”

近日，我们来到嵩县德亭镇酒店小学时，琅琅的书声从教室里传出。走进教室，王予川正拿着书本，带孩子们做练习题。偶尔，会有孩子出错，她便停顿下来，莞尔一笑“再来一遍”……

王予川出生于嵩县闫庄镇上菜园村一个贫困的农民家庭，父母希望她刻苦读书，将来能有出息。从小就乖巧懂事的王予川，在学习上从未放松过，学习成绩一直名列前茅。

“那时，乡村学校的资源紧缺，教育条件落后，教学质量较低。”回忆当初的情景，王予川形容自己“吃过乡村缺教师的苦，让我从小有个教师梦”。从此，成为乡村教师的种子在王予川心中播下。

有梦想，就有前进的动力。2016年，王予川报考了洛阳师范学院的公费师范生。“选择公费师范生，一方面可以解决家里难以负担的学费问题，另一方面可以圆自己的教师梦。”王予川说。

“大学生涯很短暂，要珍惜每一分钟。”王予川是这样说的，也是这样做的。进入大学后，她如饥似渴地学习专业知识，积极参加社团活动，努力提升综合能力。经过刻苦努力，她先后获得国家励志奖学金、优秀班干部、最美大学生等荣誉。2019年9月，王予川还作为河南省公费师范生代表，参加了庆祝2019年教师节暨全国教育系统先进集体和先进个人表彰大会。

“用心传授知识，自己也成长了”

2017年暑假，怀揣着教师梦，王予川参加了学校组织的“三下乡”支教活动，来到伊滨区庞村镇西庞村小学支教。

在支教的日子里，她和学生们同吃、同住、同学习。一次，由于天气炎热，临上课前出现轻微中暑症状，但她还是坚持去了学校。

那次她迟到了10多分钟，令王予川没想到的是，几十个孩子没有一个去玩儿的，整整齐齐地坐在教室里等她。一看到王予川，大家兴奋地喊道：“王老师来啦！王老师来啦！”

看着孩子们的小脸儿，王予川落泪了。她一边暗暗自责，一边被孩子们感动着，她吃过药后，带病坚持给孩子们上完了课。

“后来哪怕天再热，我都没有停过一次课。”王予川说，从孩子们的眼神中，她看到了真诚，更看到了渴望和期待，她不能辜负孩子们的期望。

“用心传授知识，自己也成长了。”王予川说，支教期间，她详细了解孩子们的学习情况，并运用富有针对性的教学方法。经过一个暑假的努力，孩子们的成绩有了不同程度的提升，王予川也收获了满满的成就感。

“把知识与快乐传播给乡村的孩子们”

今年大学毕业后，王予川被分配到了嵩县德亭镇酒店小学任教。来到学校前，她给自己定下了目标：通过自己的努力，真正为乡村的孩子们做点事。

刚踏上工作岗位，王予川就挑起重担，负责学校六年级的数学教学任务，这对经验不足的她来说需要花费更多的精力。为了能够尽快适应岗位，她认真学习，虚心向其他老师请教，并抓住一切机会给自己充电。

教课之外，她还需要花费更多心思和精力陪伴孩子们。“学校里留守儿童比例大，他们缺少陪伴和管教，教他们得更用心，既要当好严厉的老师，又要当好孩子们信任的小伙伴。”王予川说，和城市的孩子相比，乡村的孩子更需要老师来传递科学知识，为他们打开一扇看世界的窗户。

“未来，我将站好三尺讲台，做学生们喜欢的老师，把知识与快乐传播给乡村的孩子们。”王予川说，她愿意扎根乡村，通过自己的努力让农村孩子获得更好的教育。（记者 戚帅华 通讯员 金宜洛 文/图）