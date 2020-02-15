佳节共言好家风！洛阳市广大党员干部过节不忘家风建设

在今年国庆、中秋假期，我市广大党员干部充分利用合家团圆的时机，把廉洁家风建设作为一道节日“必答题”，在河洛大地蔚然成风。

在今年国庆、中秋假期，我市广大党员干部充分利用合家团圆的时机，把廉洁家风建设作为一道节日“必答题”，在河洛大地蔚然成风。

“过好廉洁关，家国两团圆。请您廉洁过节、节俭过节，严守中央八项规定精神，注重家风建设，做到不公款吃喝旅游、不公款购买卡物……”9月30日，全市纪检监察干部都收到了由市纪委监委发送的“政务通”手机短信，短信提醒纪检监察干部带头廉洁过节，并利用全家团圆的时机搞好家风建设。

市纪委监委宣传部副部长张科介绍，给全市纪检监察干部发送廉政提醒短信是我市廉洁家风建设的一个缩影。国庆、中秋前夕，市纪委就印发了《关于持之以恒正风肃纪确保中秋、国庆廉洁过节的通知》，明确纪检监察机关在督促广大党员干部从严坚守“十个严禁”的同时，还对节日期间的家风建设专门作出要求。

“带着孩子回老家看看”是栾川县在节日期间开展的一项家风建设活动，该活动由栾川县纪委监委联合县教体局共同发起，倡导全县党员干部带着孩子回老家找一找老照片、老物件，全家人共同感受家乡的变化和家庭的温暖。此外，该县还开展了家规家训挂厅堂、廉洁家风书画展、廉俭之风进景区等形式多样的家风建设活动。

国庆假期，高新区管委会党政办公室常务副主任王海峰带着家人来到位于徐家营街道办事处丰润路社区的家风家训馆参观。他说，节日期间，高新区在党员干部中开展了“一次慰问、一次沟通交流、签订一份承诺书、赠送一份廉政教育资料、开展一次警示教育”活动，教育广大党员干部注重家风建设，做到廉洁从政。

“不管走到哪里，不管在什么工作岗位，我们都要牢记咱家的家训：勤廉敬业、诚实守信、尊老敬贤、谦恭礼让。这是我们的立家之本，更是立业之本。”1日，孟津县纪委监委信息技术保障中心负责人谢向前带着爱人和孩子回老家同父母团聚，当天，全家人共进晚餐，也召开了一次临时家庭会议。谢向前介绍，利用节假日召开家庭会议，重温家训，谈廉洁从政、廉洁齐家，已经成为他家的一个习惯。（记者 李三旺 通讯员 红团 晓鹏 张驰）