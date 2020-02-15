洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

佳节共言好家风！洛阳市广大党员干部过节不忘家风建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-09 08:08

　　在今年国庆、中秋假期，我市广大党员干部充分利用合家团圆的时机，把廉洁家风建设作为一道节日“必答题”，在河洛大地蔚然成风。

　　“过好廉洁关，家国两团圆。请您廉洁过节、节俭过节，严守中央八项规定精神，注重家风建设，做到不公款吃喝旅游、不公款购买卡物……”9月30日，全市纪检监察干部都收到了由市纪委监委发送的“政务通”手机短信，短信提醒纪检监察干部带头廉洁过节，并利用全家团圆的时机搞好家风建设。

　　市纪委监委宣传部副部长张科介绍，给全市纪检监察干部发送廉政提醒短信是我市廉洁家风建设的一个缩影。国庆、中秋前夕，市纪委就印发了《关于持之以恒正风肃纪确保中秋、国庆廉洁过节的通知》，明确纪检监察机关在督促广大党员干部从严坚守“十个严禁”的同时，还对节日期间的家风建设专门作出要求。

　　“带着孩子回老家看看”是栾川县在节日期间开展的一项家风建设活动，该活动由栾川县纪委监委联合县教体局共同发起，倡导全县党员干部带着孩子回老家找一找老照片、老物件，全家人共同感受家乡的变化和家庭的温暖。此外，该县还开展了家规家训挂厅堂、廉洁家风书画展、廉俭之风进景区等形式多样的家风建设活动。

　　国庆假期，高新区管委会党政办公室常务副主任王海峰带着家人来到位于徐家营街道办事处丰润路社区的家风家训馆参观。他说，节日期间，高新区在党员干部中开展了“一次慰问、一次沟通交流、签订一份承诺书、赠送一份廉政教育资料、开展一次警示教育”活动，教育广大党员干部注重家风建设，做到廉洁从政。

　　“不管走到哪里，不管在什么工作岗位，我们都要牢记咱家的家训：勤廉敬业、诚实守信、尊老敬贤、谦恭礼让。这是我们的立家之本，更是立业之本。”1日，孟津县纪委监委信息技术保障中心负责人谢向前带着爱人和孩子回老家同父母团聚，当天，全家人共进晚餐，也召开了一次临时家庭会议。谢向前介绍，利用节假日召开家庭会议，重温家训，谈廉洁从政、廉洁齐家，已经成为他家的一个习惯。（记者 李三旺 通讯员 红团 晓鹏 张驰）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 63.59亿元，702.35万人次！这个假期，...
  • 提醒！本周六要正常上班 未来一周洛阳...
  • “双节”假期，古都洛阳成为“网红打...
  • 洛阳启动“年底冲刺”攻坚 199项城建...
  • 10月11日起人口普查将入户摸底 首次推...
  • 二里头夏都遗址博物馆成火爆洛阳新地标
  • 双节期间，洛阳机场和龙门站迎客流高峰
  • 国庆中秋假期，洛阳12315三级执法网络...
  • 洛阳假期客运量累计400余万人次
  • 穿轮滑鞋男孩掉进景观池 两名热心市民...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    免费观展览 充实度假期
    雨中赏菊 别有情趣
    最小的5岁，洛阳这群“...
    央视《传奇中国节》推...
    精彩热帖

    秋蝶

    印象

    秋高气爽 菊香正酣

    阳台宫
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605