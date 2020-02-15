洛阳今天阴天间多云局地有小雨 气温12℃到20℃

今天阴天间多云，局部地区有小雨或零星小雨，偏东风2级到3级，气温12℃到20℃。

不知不觉，长达8天的假期已经结束。说起假期天气，很多人的感觉都是冷。

今年国庆中秋假期是不是比以往都要冷？气象专家介绍，今年9月下旬，全国气温总体偏高，人们在温暖中迎来10月。10月以来，中东部气温确实偏低，其中在10月3日至6日的冷空气过程中，部分地区降温超过12℃，国庆假期这样大幅度的降温实属罕见。其实，这是持续冷空气与阴雨天气叠加的结果。

目前，冷空气的影响已基本结束。今明两天，我省气温略有回升，多地最高气温将回归到20℃。不过新一股冷空气已经在赶来的路上，大风、降温、降雨也将在周日集体登场。

白露身不露，寒露脚不露。昨日3时55分，我们迎来寒露节气。寒露后，昼渐短，夜渐长，日照减少，寒气渐生。近期是一年中气温下降较快的一段时间，北方大部分地区都会开启秋冬的季节转换，长袜、秋裤可以安排起来了。

下面，来看下我市今明两天的天气情况。市气象台根据最新的气象资料分析，受高空槽和西南气流影响，预计我市今天阴天间多云，局部地区有小雨或零星小雨，偏东风2级到3级，气温12℃到20℃。明天多云到阴天，局部地区有小雨或零星小雨，东南风2级到3级，气温12℃到18℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）