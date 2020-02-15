备战奥运会，咱洛阳医生为国家男篮保驾护航

近日，在河南省洛阳正骨医院康复院区，洛报融媒记者见到张志杰时，他正为患者开展康复治疗。在此前结束的新一届国家男篮备战奥运会集训中，作为国家男篮的队医，他全程为运动员保驾护航，出色完成任务。

近日，在河南省洛阳正骨医院康复院区，洛报融媒记者见到张志杰时，他正为患者开展康复治疗。在此前结束的新一届国家男篮备战奥运会集训中，作为国家男篮的队医，他全程为运动员保驾护航，出色完成任务。

屡次参加大赛，保障运动员健康

1981年出生的张志杰是运动康复博士、硕士研究生导师，毕业于香港理工大学物理治疗系(运动损伤康复方向)，主要从事肌肉韧带力学特性研究，肌骨超声及体外冲击波在软组织疼痛等领域的研究。目前担任河南省洛阳正骨医院康复院区管委会副主任，并在中国康复医学会物理治疗专业委员会等十多个专业组织机构中任职。

他曾参与备战2012年及2016年奥运会，并以中国代表团医疗专家组成员的身份参加2018年亚运会。因为精湛的医术，他先后获得第一届中国康复医学会科技进步二等奖，河南省中医药科技进步一等奖，并被认定为第九届洛阳市优秀专家，河南省重大医疗保障专家和洛阳市高层次人才。

国家男篮集训期间，每次训练结束后，张志杰都耐心细致地为每一名运动员进行诊断，评估健康状况，把相关问题第一时间告知运动员和主教练，用精湛的医技守护每名运动员健康。

用物理疗法让运动员重获新生

什么是物理治疗？“不开刀、不打针、不吃药，用医疗仪器开展伤病预防、健康筛查和康复治疗，是物理治疗的精髓。”张志杰解释说，篮球运动员的跟腱和关节等部位会出现潜伏病灶，一旦参加激烈的比赛，极易受伤，严重的甚至会危及运动生命。未雨绸缪，在预防和筛查阶段，及时探明病灶，给予科学指导及针对性预防和治疗，帮助运动员保持最佳的运动状态，是张志杰在国家队期间的重要职责。

在张志杰博士的办公室里，放着一台笔记本电脑大小的便携式超声波肌骨检查仪器和一台聚焦冲击波治疗仪。这些目前国际主流的物理治疗设备，在他行医过程中发挥着重要作用，也为众多运动损伤患者带来福音。

2015年，一名20岁的运动员在参加CBA联赛时，膝关节韧带严重损伤。作为俱乐部的核心球员和国家队的新星，该名运动员的伤情牵动众人的心。为了避免手术带来的风险，这名运动员在家属陪同下登门求助，希望采取物理治疗。

张志杰详细诊断伤情后，采取物理因子、干扰电、超声波和冲击波等系统疗法，帮助球员的膝关节迅速消肿止疼，并在后期的力量训练和康复中，持续开展跟踪指导。经过3个月的物理疗法，这名球员彻底痊愈，重披国家队“战袍”。时至今日，该运动员仍以主力球员身份活跃在CBA联赛赛场，并每年来洛接受张志杰的健康指导，与张志杰结下了深厚的友谊。

矢志不渝，践行初心梦想

运动员之外，张志杰还把治疗的对象扩大至普通群众。2018年4月，一名高三学生出现膝关节肿痛症状，一度无法行走。面对即将开始的高招体育考试，学生及家长忧心忡忡。接到求助后，张志杰根据孩子的症状判断，病因不在关节而在肌腱损伤。经过两周的物理治疗，孩子基本痊愈并顺利考上理想的大学。

“当一名运动康复医生，更多是出于对体育的热爱。”张志杰酷爱打篮球，大学本科读的是临床医学，后来梦想成为国家队和奥运代表团的康复专家，为像姚明这样的国家顶尖人才提供帮助，做运动康复的追梦人。

这一梦想正逐渐变为现实。如今，除了为国家男篮提供保障，张志杰还入选了北京冬奥会医疗专家组，担任滑雪项目的运动康复顾问，为北京冬奥会和东京奥运会积极做好准备。

跟随国家队外出训练、比赛是件苦差事，工作压力大，还需要长期与家人分离。“可每当看到国旗冉冉升起，听到国歌在赛场回荡，心中都会涌起万丈豪情。”他说，要矢志不渝践行初心和梦想，做运动员的健康守护人。（洛报融媒记者 孟山）