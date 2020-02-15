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交通运输部：国庆中秋假期日均发送旅客6211.5万人次
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 时事热点  来源： 新华社 2020-10-08 20:43

　　新华社北京10月8日电 (记者 魏玉坤) 记者8日从交通运输部获悉，10月1日至8日，全国铁路、公路、水路、民航日均发送旅客6211.5万人次；预计道路发送旅客3.79亿人次，日均客运量4737万人次，同比去年假期日均客运量下降30.93%。

　　交通运输部统计数据显示，10月1日至8日，全国公路网交通流量处于持续高位状态，总体平稳有序。预计全国高速公路日均流量4766.62万辆次，同比下降4.69%。

　　据交通运输部有关负责人介绍，“双节”期间，高速公路总体运行特点呈现“一增两降”特征：

　　“一增”是货车流量同比去年有所上升，预计假日期间货车流量日均578.73万辆次，同比增长15%，为有序推动复工复产提供了重要支撑；

　　“两降”是高速公路日均流量有所下降和拥堵缓行收费站数量大幅下降，拥堵长度500米以上的收费站日均同比下降77%，公众出行更加便捷高效。

　　据介绍，节日期间，人民群众返乡探亲、旅游出行需求较为旺盛，道路客运量与假期前相比增幅明显，1日道路运输客运量达到高峰，旅客以中长途出行为主；2日起稳步回落，逐步转为中短途出行；7日起迎来返程高峰，具体呈现以下特点：

　　一是道路旅游客运量上升幅度明显。在国内疫情趋稳、景区游客最大承载量上调、旅游促销加大等多重利好因素叠加下，旅游市场回暖加速，旅游客运出行量上升明显。预计节日期间日均客运量较国庆前一周环比上升64%。

　　二是客流量较去年同期总体下降明显。受新冠肺炎疫情、高速公路通行免费、铁路(高铁)运能相对充足等因素叠加影响，客流向私家车、铁路分流明显。

　　三是重点城市和热门景区客运量大幅上升。随着国内旅游市场消费信心逐步恢复，武汉、成都、广州等国内旅游热点城市出行需求旺盛，当地客流量迎来疫情以来的新高峰。
[ 责任编辑：席倩倩]
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