洛阳假期客运量累计400余万人次

8日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局获悉，国庆中秋假期以来，洛阳市客运量累计400余万人次，高速通行量累计300余万台次。 8日，洛报融媒记者从洛阳市交通运输局获悉，国庆中秋假期以来，洛阳市客运量累计400余万人次，高速通行量累计300余万台次。 ●客运 10月1日至8日，全市累计投入营运客车18565辆，其中，客运班车17801辆、客运包车764辆。客运量近74万人次。 ●出租 10月1日至8日，全市共累计投入出租车34598辆，其中巡游出租车26790辆、网约车6908辆。客运量约为102万人次。 ●公交 10月1日至8日，全市累计投入公交车11692辆，运营班次61134趟次。10月1日至6日累计客运量超过225万人次。 ●水运 10月1日至8日，全市累计投入运营船舶369艘次，累计客运量为15471人次。 ●高速 10月1日至8日，全市36个高速收费站通行正常，累计通行量为3025279台次，其中，上站车辆1542838台次，下站车辆1482438台次。 ●交通执法 假期，全市累计出动交通执法人员383人次，执法车辆88台次，共检查车辆779台次(长途客车181台次、旅游包车95台次、危运车辆43台次、出租车291台次、网约车44台次)，查处客运车辆29台次、网约车10台次、“黑车”7台次，查扣货运车辆9台次，查扣出租车12台次。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 张毅 文/图）