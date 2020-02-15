洛阳启动“年底冲刺”攻坚 199项城建工程将完工

8日下午，洛阳市城建项目“年底冲刺”攻坚行动动员会举行，今年年底前唐寺门立交东西向主线、塔湾立交中州路以南段、地铁1号线附属相关出入口、洛阳龙门站综合交通枢纽换乘中心等一批项目将完工惠民。

8日下午，洛阳市城建项目“年底冲刺”攻坚行动动员会举行，今年年底前唐寺门立交东西向主线、塔湾立交中州路以南段、地铁1号线附属相关出入口、洛阳龙门站综合交通枢纽换乘中心等一批项目将完工惠民。

按照洛阳市委市政府部署要求，将围绕“元旦前”的时间节点，从即日起至12月底继续加快实施一批民生关切、带动性强的城建基础设施项目，确保完成6大类199项工程，高标准新开工4大类45项城建项目，推进4大类42项续建项目全面提速。

王城大道快速路望朝岭立交至连霍高速高架主线等11月底完工

按照部署，6大类199项拟完工的项目中，王城大道快速路望朝岭立交至连霍高速高架主线、王城大道快速路与洛阳火车站北广场连接线地面辅道、九都路黄梅路人行天桥、机车厂路九都路人行天桥、滨河南路花卉市场人行天桥等将在11月底率先完工惠民。

12月底，玻璃厂路向北打通市政段、唐寺门立交东西向主线主体工程、塔湾立交中州路以南段、三川大道常白路至连霍高速段拓宽改造、火炬大道滨河南路段主线、丝路大道上跨陇海铁路桥、健康西路王城大道至纱厂南路段提升改造等工程将陆续完工。

地铁1号线出入口等年底前完工

会议透露，年底前洛阳地铁建设也将迎来又一批重要节点，8项施工将全面完工，主要包括：洛阳龙门站综合交通枢纽换乘中心项目、1号线车站附属相关出入口、1号线车站沿线人行道及绿化亮化恢复、1号线红山车辆段停车场、1号线瀍东停车场、1号线丽景门主变电所电力廊道、地铁配套八一路唐宫路至凯旋路段道路提升、 2号线一期工程配套电力廊道。

年底将新建成一批湿地

湿地公园是今年洛阳着力推进的一项重点生态建设工程。按照攻坚节点，今年年底前，洛河白马寺湿地、瀍河后李湿地、金水河湿地、伊水游园李楼湿地、甘泉河湿地一期等都将完工。

同时，伊水游园唐韵段二期、广文南路游园、大明渠武汉路游园、金水河公园、玄武门游园、伊水东路游园等游园也将陆续投用。

今年还将再投用38个停车场、300公里乐道

按照计划，今年年底前，洛阳中心城区将再建成投用38个停车场。其中，洛龙区万怡酒店地下停车场，可提供980个泊位；涧西区西苑路云峰国际地下停车场，可提供580个泊位；伊滨区玉泉街与白塔路交叉口地面停车场，可提供540个泊位；西工区牡丹桥下地面停车场，可提供450个泊位；瀍河区正骨医院西门地面停车场，可提供450个泊位；上海市场智能立体停车场，可提供350个泊位。

在乐道建设方面，市、县两级在年底前还将完工17项工程，可再增加300公里乐道。其中位于中心城区的主要有，开元大道龙门大道至伊河西岸堤顶路段、古城快速路金城寨街至市府东街段等道路沿线乐道，龙门石窟、关林、中国国花园、王城公园、牡丹公园、厚德园、隋唐城遗址植物园、从政坊、大同坊等公园、景区乐道，以及伊河乐道二期、涧河右岸同乐桥至中州桥堤顶乐道、涧河左岸同乐桥至彩虹桥滩地乐道、中州渠新街段乐道、环凝碧湖乐道、新伊大街乐道等。

新开工开元大道上跨新伊大街等45项工程

会议透露，今年年底前，洛阳市还将在开工一批城建类民生工程，持续打牢基础支撑。

其中，道路桥梁类的主要包括：芳华路衡山路至秦岭路段新建、开元大道上跨新伊大街、金业路玄武门大街至滨河北路段拓宽改造、玄武门大街九龙台街至启明北路段建设、伊水东路希望桥立交、厚载门街南延、西韩立交、三川大道开元大道互通立交提升改造、周山大道一期、二广高速关林枢纽立交、文仲大道向南打通、新伊大街向北打通、洛白路下穿释源大道立交、周山大道下穿开元大道、古城快速路三川大道立交、李城桥滨河南路立交、学府街下穿开元大道等。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 李伟延 高江鹏)