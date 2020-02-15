洛阳假期消费市场红红火火 11家商贸流通企业总销售额2.21亿多元

随着国内疫情防控形势持续向好，促进消费政策持续发力，今年国庆中秋假期，我市消费市场红红火火，惠民促销活动亮点纷呈，特色美食、汽车消费、文体娱乐、旅游休闲等成为节日消费热点。

随着国内疫情防控形势持续向好，促进消费政策持续发力，今年国庆中秋假期，我市消费市场红红火火，惠民促销活动亮点纷呈，特色美食、汽车消费、文体娱乐、旅游休闲等成为节日消费热点。

记者8日从市商务局了解到，国庆中秋假期监测数据显示，我市11家商贸流通企业总销售额2.21多亿元，同比增长7.08%。其中，6家重点监测商超企业累计销售2.08多亿元，同比增长7.52%；5家重点餐饮监测企业共销售485.75万元，同比上涨6.42%。

11类生活必需品价格3降7平1涨

为更好地保证市场供应，满足广大人民群众日益升级的消费需求，我市组织了王府井、丹尼斯、大张等大型商超，正大等生猪定点屠宰企业以及通河、宏进等企业及早谋划安排，为我市国庆中秋假期期间市场货源丰富、质优价稳、不脱销、不断档提供了保障。

据市商务局监测数据显示，节日期间，我市生活必需品市场货源充裕，品种丰富，购销旺盛，价格稳定，没有出现脱销、断档和异常波动情况。与节前相比，市商务局重点监测的11类生活必需品价格3降7平1涨。分类来看，粮食、桶装食用油、食盐、食糖、奶制品、牛肉、羊肉价格与节前相比基本持平，猪肉、鸡蛋、禽类价格与节前相比下降，降幅分别为1.45%、1.29%、8.07%；蔬菜类价格与节前相比上涨1.9%。

“古都新生活”商贸领域系列促消费活动激发市场潜力

近日，在泉舜购物中心举行的一场别开生面的少年街舞大赛，假期期间吸引了不少市民围观。活动也带动了商场人气大增，服装店、眼镜店、数码产品店、珠宝首饰店等在假期期间纷纷推出优惠促销活动，各门店里都聚集了不少市民。

今年国庆恰逢中秋，消费需求释放相对集中。市商务局相关负责人介绍，我市持续开展“古都新生活”商贸领域系列促消费活动，汇聚消费人气，激发市场潜力。国庆中秋假期期间，我市开展的千企商超联合打折促销月、金秋潮品嗨购节等活动，组织全市重点商超、品牌消费集聚区、连锁便利店千余家企业，联合推出换季服装、儿童用品、黄金珠宝、美妆护肤品、家居用品、生鲜组合等不同种类的爆款商品，集聚人气，促进消费。

另外，我市还围绕汽车消费、特色美食、夜间消费、产销对接、节日促销、会展经济、直播带货等方面开展了2020中国·豫西(洛阳)第17届金秋汽车博览会等6大类20场促消费活动，在时间上涵盖国庆中秋假期消费旺季，在空间上覆盖城乡两大消费市场，在行业上包含餐饮、汽车、百货、特色产品、老字号等多个门类，促进消费市场全面回暖。

婚宴消费占假期餐饮消费近六成

国庆假期旅游市场的火爆带动餐饮消费全面增长，加之受疫情延后消费影响，国庆期间婚宴扎堆情况较为明显，节日婚宴、家庭聚餐、朋友聚会、旅游团餐等成为节日餐饮市场的消费热点。

据统计，我市5大重点监测餐饮企业国庆中秋假期共实现销售收入485.75万元，同比增长6.42%，其中婚宴餐饮消费火热，据监测企业反映各大餐饮场所婚庆团宴早早预定已满，婚宴消费占国庆中秋假期餐饮消费近六成。

此外，国庆中秋假期期间，我市本地梨、石榴、苹果、冬枣等到了成熟季节，各种各样以采摘为主题的自驾游广受欢迎，带动农家乐持续火热。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李倩 文/图)