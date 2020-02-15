洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳假期消费市场红红火火 11家商贸流通企业总销售额2.21亿多元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-08 19:37

　　随着国内疫情防控形势持续向好，促进消费政策持续发力，今年国庆中秋假期，我市消费市场红红火火，惠民促销活动亮点纷呈，特色美食、汽车消费、文体娱乐、旅游休闲等成为节日消费热点。

　　记者8日从市商务局了解到，国庆中秋假期监测数据显示，我市11家商贸流通企业总销售额2.21多亿元，同比增长7.08%。其中，6家重点监测商超企业累计销售2.08多亿元，同比增长7.52%；5家重点餐饮监测企业共销售485.75万元，同比上涨6.42%。

　　11类生活必需品价格3降7平1涨

　　为更好地保证市场供应，满足广大人民群众日益升级的消费需求，我市组织了王府井、丹尼斯、大张等大型商超，正大等生猪定点屠宰企业以及通河、宏进等企业及早谋划安排，为我市国庆中秋假期期间市场货源丰富、质优价稳、不脱销、不断档提供了保障。

　　据市商务局监测数据显示，节日期间，我市生活必需品市场货源充裕，品种丰富，购销旺盛，价格稳定，没有出现脱销、断档和异常波动情况。与节前相比，市商务局重点监测的11类生活必需品价格3降7平1涨。分类来看，粮食、桶装食用油、食盐、食糖、奶制品、牛肉、羊肉价格与节前相比基本持平，猪肉、鸡蛋、禽类价格与节前相比下降，降幅分别为1.45%、1.29%、8.07%；蔬菜类价格与节前相比上涨1.9%。

　　“古都新生活”商贸领域系列促消费活动激发市场潜力

　　近日，在泉舜购物中心举行的一场别开生面的少年街舞大赛，假期期间吸引了不少市民围观。活动也带动了商场人气大增，服装店、眼镜店、数码产品店、珠宝首饰店等在假期期间纷纷推出优惠促销活动，各门店里都聚集了不少市民。

　　今年国庆恰逢中秋，消费需求释放相对集中。市商务局相关负责人介绍，我市持续开展“古都新生活”商贸领域系列促消费活动，汇聚消费人气，激发市场潜力。国庆中秋假期期间，我市开展的千企商超联合打折促销月、金秋潮品嗨购节等活动，组织全市重点商超、品牌消费集聚区、连锁便利店千余家企业，联合推出换季服装、儿童用品、黄金珠宝、美妆护肤品、家居用品、生鲜组合等不同种类的爆款商品，集聚人气，促进消费。

　　另外，我市还围绕汽车消费、特色美食、夜间消费、产销对接、节日促销、会展经济、直播带货等方面开展了2020中国·豫西(洛阳)第17届金秋汽车博览会等6大类20场促消费活动，在时间上涵盖国庆中秋假期消费旺季，在空间上覆盖城乡两大消费市场，在行业上包含餐饮、汽车、百货、特色产品、老字号等多个门类，促进消费市场全面回暖。

　　婚宴消费占假期餐饮消费近六成

　　国庆假期旅游市场的火爆带动餐饮消费全面增长，加之受疫情延后消费影响，国庆期间婚宴扎堆情况较为明显，节日婚宴、家庭聚餐、朋友聚会、旅游团餐等成为节日餐饮市场的消费热点。

　　据统计，我市5大重点监测餐饮企业国庆中秋假期共实现销售收入485.75万元，同比增长6.42%，其中婚宴餐饮消费火热，据监测企业反映各大餐饮场所婚庆团宴早早预定已满，婚宴消费占国庆中秋假期餐饮消费近六成。

　　此外，国庆中秋假期期间，我市本地梨、石榴、苹果、冬枣等到了成熟季节，各种各样以采摘为主题的自驾游广受欢迎，带动农家乐持续火热。(洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李倩 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚稳抓亿万观众眼球 近乎‘收割...
  • 好消息！马世贤烈士生前部队找到了
  • 二广高速部分路段为单幅双向通行 洛阳...
  • 来了！来了！洛报融媒独家揭秘央视秋...
  • 助力“华龙一号” 中信重工锻造“大国...
  • 栾川警方“隔空喊话”办案 获央视《今...
  • 燃爆金秋，席卷全城！雅迪“冠能中国...
  • 洛阳这个县假期举办系列文旅活动 景区...
  • 双节不停歇 洛阳火炬大桥工地施工忙
  • 洛阳人十一假期来这里 景美、热闹、地...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    免费观展览 充实度假期
    雨中赏菊 别有情趣
    最小的5岁，洛阳这群“...
    央视《传奇中国节》推...
    精彩热帖

    国庆街头民俗表演

    坝上秋色

    王城菊正艳 细雨润容颜

    文昌海边迎国庆
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605