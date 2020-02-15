穿轮滑鞋男孩掉进景观池 两名热心市民下水将人救出

中秋、国庆假期期间，一个穿着轮滑鞋的小男孩不慎掉进景观池，两名热心市民毫不犹豫下水将人救出。

中秋、国庆假期期间，一个穿着轮滑鞋的小男孩不慎掉进景观池，两名热心市民毫不犹豫下水将人救出。

中州东路与二广高速交会处附近有一处仿古建筑群，7日上午，69岁的市民刘泉清与老伴儿到那里游玩。他们在凉亭下休息时，一个脚穿轮滑鞋的六七岁小男孩站在景观池边呼救。他过去一瞧，才知道小男孩的同伴落水，水已淹没孩子头顶。刘泉清下水尝试救人，结果踩不到底，他不会游泳，也上了年纪，只好先从水里爬上来。

“落水男孩距离我一米多远，我干着急够不着，不知如何是好。”刘泉清说，就在这时，一名身穿黑色上衣的中年男子闻讯赶到，二话不说跳进景观池里，靠近并将孩子从水里托举出来，他则在旁协助把孩子拉上来。

救人者叫宋国旗，今年45岁，在洛阳监狱上班。“落水男孩有五六岁，个头不到一米，水池里的水刚好能淹住孩子。”宋国旗说，孩子脚上穿着轮滑鞋，在池边玩耍时不慎落水，好在救援及时，孩子并无大碍。

当时，宋国旗因着急救人，兜里的两部手机也湿了，他说：“没啥，只要孩子没事儿就好”。(洛报融媒记者 魏巍 受访者供图)