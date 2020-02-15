洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

穿轮滑鞋男孩掉进景观池 两名热心市民下水将人救出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-08 19:01

　　中秋、国庆假期期间，一个穿着轮滑鞋的小男孩不慎掉进景观池，两名热心市民毫不犹豫下水将人救出。

　　中州东路与二广高速交会处附近有一处仿古建筑群，7日上午，69岁的市民刘泉清与老伴儿到那里游玩。他们在凉亭下休息时，一个脚穿轮滑鞋的六七岁小男孩站在景观池边呼救。他过去一瞧，才知道小男孩的同伴落水，水已淹没孩子头顶。刘泉清下水尝试救人，结果踩不到底，他不会游泳，也上了年纪，只好先从水里爬上来。

　　“落水男孩距离我一米多远，我干着急够不着，不知如何是好。”刘泉清说，就在这时，一名身穿黑色上衣的中年男子闻讯赶到，二话不说跳进景观池里，靠近并将孩子从水里托举出来，他则在旁协助把孩子拉上来。

　　救人者叫宋国旗，今年45岁，在洛阳监狱上班。“落水男孩有五六岁，个头不到一米，水池里的水刚好能淹住孩子。”宋国旗说，孩子脚上穿着轮滑鞋，在池边玩耍时不慎落水，好在救援及时，孩子并无大碍。

　　当时，宋国旗因着急救人，兜里的两部手机也湿了，他说：“没啥，只要孩子没事儿就好”。(洛报融媒记者 魏巍 受访者供图)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚稳抓亿万观众眼球 近乎‘收割...
  • 好消息！马世贤烈士生前部队找到了
  • 二广高速部分路段为单幅双向通行 洛阳...
  • 来了！来了！洛报融媒独家揭秘央视秋...
  • 助力“华龙一号” 中信重工锻造“大国...
  • 栾川警方“隔空喊话”办案 获央视《今...
  • 燃爆金秋，席卷全城！雅迪“冠能中国...
  • 洛阳这个县假期举办系列文旅活动 景区...
  • 双节不停歇 洛阳火炬大桥工地施工忙
  • 洛阳人十一假期来这里 景美、热闹、地...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    免费观展览 充实度假期
    雨中赏菊 别有情趣
    最小的5岁，洛阳这群“...
    央视《传奇中国节》推...
    精彩热帖

    国庆街头民俗表演

    坝上秋色

    王城菊正艳 细雨润容颜

    文昌海边迎国庆
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605