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8天长假3255人！洛阳无偿献血人数创历史新高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-08 19:01

　　刚刚过去的国庆、中秋假期，洛阳掀起无偿献血小高潮。8日，洛报融媒记者从洛阳市中心血站获悉，8天长假，洛阳共有3255名志愿者累计无偿献血126.9万毫升，无偿献血人数和献血量均创下历史同期新高。

　　段自立(右)和段宇龙(左)

　　10月1日，在偃师市翟镇镇的流动献血车上，市民段自立带着儿子段宇龙，双双挽起袖子参加无偿献血。“我们特地选择国庆节，来完成孩子人生中第一次献血。”已有多次献血经历的段自立说，能用献血的方式为国庆献礼，心里特别有成就感。

　　杜保红

　　10月5日，在西工区纱厂南路献血屋，市民杜保红完成了自己第100次献血，成为洛阳第133位百次无偿献血志愿者。他说，只要身体允许，就会一直将无偿献血坚持下去。

　　吴绍辉

　　10月6日，在老城区十字街献血屋，“熊猫侠”(Rh阴性血无偿献血者)吴绍辉顺利完成了自己第10次应急献血。“由于Rh阴性血比较稀少，我们都是听通知来献血，这次正巧赶上国庆假期，挺有意义。”吴绍辉说。

　　市民踊跃献血

　　洛阳市中心血站相关负责人介绍，这个假期，参与无偿献血的爱心市民较往常明显有所增加，大家纷纷选择用这种特殊而有意义的方式表达对祖国的祝福。在献血过程中，工作人员严格执行相关消毒和防护要求，保障献血者和血液质量安全，让大家放心、安心献血。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 张熠 马程程 李俏俏 张鹭 文/图)
[ 责任编辑：马佳佳]
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