洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

10月11日起人口普查将入户摸底 首次推出自主填报方式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-08 17:28

　　下月起，第七次全国人口普查入户登记工作将正式启动。洛报融媒记者从市统计局获悉，10月11日起，我市将开展人口普查入户摸底工作，届时普查员将上门入户，进行普查告知，并了解户内大致情况。

　　市统计局相关负责人介绍，普查摸底是人口普查入户登记前，由普查员对自己所负责区域内的建筑物进行全面清查，明确普查小区的地域范围、摸清人口及其居住情况等，为正式开展人口普查入户登记工作奠定基础。

　　人口普查摸底工作持续到10月31日。这个阶段，普查员要走街入巷、逐门逐户进行实地勘察，摸清每个区域住房的数量和具体位置，也要进入住户家中，进行普查告知，询问登记方式，了解户内人员的大致情况。

　　第七次全国人口普查需要登记的内容包含许多方面，主要内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。本次人口普查需要公民配合填写四种普查表，分别是《第七次全国人口普查短表》《第七次全国人口普查长表》《第七次全国人口普查港澳台居民和外籍人员普查表》《第七次全国人口普查死亡人口调查表》。

　　其中，普查短表是全部普查对象(不包括港澳台居民和外籍人员)都需要填写的普查表，共有19个项目。普查长表在全部住户中抽取10%的住户填报，作抽样调查，共有48个项目。

　　该负责人表示，为了方便大家申报普查信息，统计部门对普查短表首次采用普查对象自主填报的方式，开发了自主填报程序，允许普查对象使用手机等移动终端扫描二维码联网自行填报普查所需信息。

　　住户如需自主填报，可在普查员上门摸底时向普查员说明，请普查员提供自主填报的账号，根据填报要求按时、如实申报信息。选择自主填报的住户应在11月5日前完成信息申报，如果没有完成，普查员将入户登记普查表。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚稳抓亿万观众眼球 近乎‘收割...
  • 好消息！马世贤烈士生前部队找到了
  • 二广高速部分路段为单幅双向通行 洛阳...
  • 来了！来了！洛报融媒独家揭秘央视秋...
  • 助力“华龙一号” 中信重工锻造“大国...
  • 栾川警方“隔空喊话”办案 获央视《今...
  • 燃爆金秋，席卷全城！雅迪“冠能中国...
  • 洛阳这个县假期举办系列文旅活动 景区...
  • 双节不停歇 洛阳火炬大桥工地施工忙
  • 洛阳人十一假期来这里 景美、热闹、地...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    免费观展览 充实度假期
    雨中赏菊 别有情趣
    最小的5岁，洛阳这群“...
    央视《传奇中国节》推...
    精彩热帖

    国庆街头民俗表演

    坝上秋色

    王城菊正艳 细雨润容颜

    文昌海边迎国庆
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605