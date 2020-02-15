10月11日起人口普查将入户摸底 首次推出自主填报方式

下月起，第七次全国人口普查入户登记工作将正式启动。洛报融媒记者从市统计局获悉，10月11日起，我市将开展人口普查入户摸底工作，届时普查员将上门入户，进行普查告知，并了解户内大致情况。

下月起，第七次全国人口普查入户登记工作将正式启动。洛报融媒记者从市统计局获悉，10月11日起，我市将开展人口普查入户摸底工作，届时普查员将上门入户，进行普查告知，并了解户内大致情况。

市统计局相关负责人介绍，普查摸底是人口普查入户登记前，由普查员对自己所负责区域内的建筑物进行全面清查，明确普查小区的地域范围、摸清人口及其居住情况等，为正式开展人口普查入户登记工作奠定基础。

人口普查摸底工作持续到10月31日。这个阶段，普查员要走街入巷、逐门逐户进行实地勘察，摸清每个区域住房的数量和具体位置，也要进入住户家中，进行普查告知，询问登记方式，了解户内人员的大致情况。

第七次全国人口普查需要登记的内容包含许多方面，主要内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。本次人口普查需要公民配合填写四种普查表，分别是《第七次全国人口普查短表》《第七次全国人口普查长表》《第七次全国人口普查港澳台居民和外籍人员普查表》《第七次全国人口普查死亡人口调查表》。

其中，普查短表是全部普查对象(不包括港澳台居民和外籍人员)都需要填写的普查表，共有19个项目。普查长表在全部住户中抽取10%的住户填报，作抽样调查，共有48个项目。

该负责人表示，为了方便大家申报普查信息，统计部门对普查短表首次采用普查对象自主填报的方式，开发了自主填报程序，允许普查对象使用手机等移动终端扫描二维码联网自行填报普查所需信息。

住户如需自主填报，可在普查员上门摸底时向普查员说明，请普查员提供自主填报的账号，根据填报要求按时、如实申报信息。选择自主填报的住户应在11月5日前完成信息申报，如果没有完成，普查员将入户登记普查表。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 冯琳)