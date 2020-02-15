金秋十月，丹桂飘香。在欢度双节的喜庆气氛下，10月6日—8日，洛阳市第二届全民健身运动会乒乓球比赛圆满举行。

金秋十月，丹桂飘香。在欢度双节的喜庆气氛下，10月6日—8日，洛阳市第二届全民健身运动会乒乓球比赛圆满举行。

6日上午，洛阳市第二届全民健身运动会乒乓球比赛拉开了序幕。本次比赛是我市今年第一次大型乒乓球赛事，共有139支代表队、735名队员参与。作为承办单位的洛阳市乒乓球协会非常重视，事前做了大量筹备工作，从接受报名、场馆布置、竞赛流程、疫情防控、裁判员选派等都做了周密安排，辛苦细致的工作确保此次比赛顺利举行。

三天的比赛，精彩纷呈。既有年逾花甲的老选手，也有初出茅庐的小选手。比赛中，小小的乒乓球宛若精灵，在运动员们推挡、提拉、上旋、下旋、弧圈、削球、扣杀下，神出鬼没，令人目不暇接。

比赛进入第二阶段后，双方选手势均力敌，对抗愈发激烈，也更加激发了运动员的参赛热情。参赛队员的呐喊声、队友的加油助威声、观众的叫好声响成一片。

经过三天、 333场比赛的激烈角逐，第二届全民健身运动会乒乓球比赛决出了甲、乙两个组别的男子和女子团体一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖，各个奖项尘埃落定。本次比赛完美诠释了全民健身运动会的主题“古都新生活，健康新理念”，丰富了群众的节日文化生活。(焦小娟)