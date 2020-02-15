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提醒！本周六要正常上班 未来一周洛阳雨雨雨……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-08 11:48

　　今天是国庆长假最后一天，您的假期余额已严重不足，准备好调整状态，明天精神抖擞去上班了吗？

　　此外，根据假期安排，今年国庆节、中秋节10月1日至8日放假调休，共8天。9月27日（星期日）、10月10日（星期六）上班。本周六要正常上班，千万别忘了！

　　今天，我们还迎来了二十四节气中第一个带“寒”字的节气——寒露。寒露节气后，昼渐短，夜渐长，日照减少，热气慢慢退去，寒气渐生，昼夜温差越来越大，早晚寒意明显。在这个一年中穿衣最纠结的时节，大家不妨尝试“洋葱穿衣法”，顾名思义，就是像洋葱一样，一层一层穿衣服，也能视场合与温度随时穿脱。

　　据气象资料分析，未来一周，洛阳以多云到阴天为主；今天、11日到13日受低槽影响，有小雨或零星小雨；11日夜里到12日受冷空气影响，有4级左右的偏北风。雨天路面湿滑，自驾返程的朋友注意控制车速，用安全到家给国庆假期画上圆满的句号。

　　未来一周洛阳具体天气预报如下：

　　今天(8日)：洛阳白天多云到阴天，下午到夜里部分地区转小雨或零星小雨，偏东风2级到3级，最低气温9℃～11℃，最高气温17℃～19℃。

　　明天(9日)：洛阳阴天间多云，局部地区有小雨或零星小雨，偏东风2级到3级，最低气温10℃～12℃，最高气温18℃～20℃。

　　10日(周六)：洛阳多云到阴天，局部地区有小雨或零星小雨，气温13℃～20℃。

　　11日(周日)：洛阳阴天转小雨，偏北风逐渐增大至4级左右，气温15℃～19℃。

　　12日(周一)：洛阳阴天间多云，部分地区有小雨，偏北风4级减小到2到3级，气温13℃～17℃。

　　13日(周二)：洛阳多云到阴天转小雨，气温12℃～15℃。

　　14日(周三)：洛阳多云，气温12℃～17℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：马佳佳]
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