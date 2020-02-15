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“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会围棋比赛收官
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-08 11:02

资料图 张光辉 摄

　　昨日下午，经过2天、7轮角逐，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会围棋比赛收官，获奖者名单公布。

　　【成人组团体奖】

　　一等奖

　　北京第二实验小学洛阳分校队

　　二等奖

　　夕阳红队

　　高新区围棋队

　　三等奖

　　对角星围棋队

　　洛阳石化体协队

　　偃师市围棋一队

　　洛阳围棋俱乐部队

　　【成人组个人奖】

　　第1一8名

　　李哲　黄欣凯　孙皓　陈钢　姚东　王东　李岩　袁进洛

　　【少年组团体奖】

　　一等奖

　　高新区围棋一队

　　洛阳围棋道场一队

　　二等奖

　　高新区围棋二队

　　银河护卫队

　　新区精英一队

　　三等奖

　　洛阳围棋道场二队

　　东方二小队

　　新区精英二队

　　洛阳围棋道场三队

　　新区精英少女队

　　【少年组个人奖】

　　第1一8名

　　郭子义　张沁蕾　苗郑源　李浩毅　刘昊均　代一博

　　曹立明　王子郡

　　【儿童组团体奖】

　　一等奖

　　博弈少儿围棋道场二队

　　双元博物馆金牛队

　　对角星围棋洛轴校区一队

　　二等奖

　　博弈少儿围棋道场一队

　　对角星围棋新区天元校区队

　　河洛棋院一队

　　洛阳围棋俱乐部万达校区队

　　对角星围棋尚德苑校区队

　　三等奖

　　对角星围棋盛唐校区队

　　洛阳围棋俱乐部凯旋路校区队

　　河洛棋院二队

　　对角星围棋洛轴校区二队

　　河洛棋院四队

　　双元博物馆巨蟹队

　　双元博物馆摩蝎队

　　【儿童组个人奖】

　　第1一8名

　　程子轩　顾成泽　沈睿　张莱恩　张泽扬　王艺萌　刘宇欣　张轩赫

　　本次比赛共吸引近200名我市围棋爱好者共聚一堂，以棋会友、纹枰对弈。比赛设儿童组、少年组和成人组，最小选手5岁，最大的选手年过六旬，既有棋场“小将”，也有赛场“老兵”，他们在方寸棋盘间拼实力、斗智慧，开启一场场无声的较量。

　　据悉，本届全民健身运动会以“古都新生活，健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。(记者 郭瑛)
[ 责任编辑：马佳佳]
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