《经济日报》头版点赞洛阳：高质量发展“新”味足

被誉为“制造业皇冠顶端明珠”的机器人在车间内随处可见，带着格力logo的亮黄色机械手可以灵活自如地搬运、码垛、焊接，限定区域内无人叉车搬运成品有条不紊，明亮空旷的厂房里生产线正在平稳运转……

经济日报10月8日头版刊发文章《河南洛阳：高质量发展“新”味足》 ，本网全文转发，内容如下：

被誉为“制造业皇冠顶端明珠”的机器人在车间内随处可见，带着格力logo的亮黄色机械手可以灵活自如地搬运、码垛、焊接，限定区域内无人叉车搬运成品有条不紊，明亮空旷的厂房里生产线正在平稳运转……

近日，在格力空调洛阳基地内，各类产品正依托自动化生产方式有序“出炉”。短短几分钟，一台格力空调便已组装完成。

全国目前智能化程度最高的空调基地，北方地区仅有的商用中央空调生产基地，项目自主化生产程度与格力珠海总部持平……“洛阳造”格力空调为当地建设全国先进制造业基地写下浓墨重彩的一笔。

洛阳与格力公司的“牵手”，是该市坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，构建先进制造业基地的一个缩影。一年来，该市接连书写出新时代“洛阳担当”的新篇章——LYC洛轴研制的6米级盾构机主轴承助力盾构机国产化迈出“关键一步”；中船七二五所参与研发设备通过验收，标志着我国在第四代核能革新型动力转换技术领域取得重大突破；轴研所两款轴承产品配套“天问一号”及深空天线组阵系统，助力我国星际探索开启新征程……

2019年洛阳全市六大高成长性制造业增加值同比增长13.2%。今年前7个月，全市60户重点工业企业实现主营收入同比增39.6%。“洛阳制造”正向着质量更高、效益更好、后劲更足的方向阔步前进。

近日，清洛基地成功研发出一款智能高效铣磨车，接连通过半径20米曲线作业、65‰坡道作业和175毫米极限超高作业等极限工况试验，这标志着该产品可完成地铁、轻轨、干线铁路和高速铁路钢轨维护全覆盖。“这台设备在两项极限工况试验中均实现‘世界首创’，成为世界首台具备相关作业能力的铣磨车。”清洛基地轨道交通智能运维装备研究所副所长孔德隆表示。

创新是洛阳加快建设中原城市群副中心城市的重要支撑。在通过创新苦练“内功”助力城市发展的光明大道上，“老”与“新”在洛阳这片热土上比翼齐飞：昔日以重型矿山机械制造见长的中信重工公司，其智能机器人产业已列装全国30余个省区市；一拖集团“5G+智能工厂”、洛钼集团“5G+无人矿山”发展势头强劲。

老工业基地洛阳，正在科技成果加速转化中创造高质量发展新空间。洛阳近年来坚持把创新摆在突出位置，城市高质量发展“新”味十足。全市2019年高新技术产业增加值增速达16.5%，占规模以上工业增加值比重达44.9%。(记者 夏先清)④