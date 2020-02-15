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85岁老人从医院出走迷路 路人的做法暖人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-07 21:27

　　今日9时许，南昌路派出所接到市民报警称，在涧西区九都西路与天津路交叉口附近，有位老人迷路，看样子像是从医院出来的。

　　接警后，该所巡防大队民警立即出警，在路口一小区门前见到报警市民和老人。老人衣着单薄，看上去有些疲惫，有路人搬来椅子让他坐下，有路人脱下外套给他披上。

　　“老先生说他今年85岁，家是新安县的，在市区一家医院住院，找不到回医院的路了，但具体在哪个医院住院，以及家属的电话号码，他都说不清。”出警民警说，老人手上有个腕带，可上面只有他的名字、年龄、住院科室和住院号等信息，不显示医院的名字。

　　民警一边向市110联动指挥中心申请全市协查，一边搀老人上警车，带他到附近的三四家医院“认门”，不过，这些医院的工作人员看了腕带后，都说老人不是他们的患者。

　　10时许，正当民警带老人赶往下一家医院时，市110联动指挥中心传来消息：涧西区某医院有位老年患者走失。民警核实后确认，这家医院要找的走失的患者就是这位老人。民警立即赶过去，把老人交给正在医院门口焦急等待的医护人员和家属。

　 　“我们了解到，老先生今天凌晨4点就离开病房了。”民警说，今天早晨，医护人员发现老人不在病房后马上发动人寻找，但通过监控视频只能看到老人凌晨4点 离开病房，看不到他走出医院的镜头。大家都以为老人还在医院，所以一直在医院内寻找，后来实在找不到了才报警。由于与老人沟通有些困难，众人到最后也没问 出来他为啥会凌晨离开医院，民警叮嘱医护人员和家属多留意老人，加强看护和照顾。（洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 魏孝群 文/图）
[ 责任编辑：李娜（见习）]
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