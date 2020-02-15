“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会广场健身操舞大赛落幕

经过连续两日的“舞林争霸”，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会广场健身操舞大赛于昨日圆满落幕。

经过连续两日的“舞林争霸”，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会广场健身操舞大赛于昨日圆满落幕。 资料图 李卫超 摄 经过连续两日的“舞林争霸”，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会广场健身操舞大赛于昨日圆满落幕。今日下午，此次大赛组委会公布各组别一等奖获奖名单。 其中，偃师市教体局代表队、瀍河区代表队、涧西区代表队、西工区代表队等荣获甲组健身操舞比赛一等奖；洛阳明都曳舞团、洛阳红牡丹舞蹈队、新安县英姿舞蹈队、洛阳秋之韵舞蹈队等荣获乙组健身操舞比赛一等奖；新安县群峰舞蹈队、洛阳香港城水兵舞队、洛阳新区休闲舞团等荣获乙组健身休闲舞比赛一等奖；洛阳市体育模特队、洛龙区文化馆雅韵模特队等荣获乙组体育模特比赛一等奖。 此次广场健身操舞大赛共有82支参赛队伍、近1500名选手参与。比赛中，他们穿着靓丽的服装，通过灵动婀娜的舞姿、轻快统一的步伐，获得现场观众的阵阵掌声。 据悉，本届全民健身运动会以“古都新生活，健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。(记者 郭瑛）