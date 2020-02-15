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国铁集团调研组来洛 杨宇栋、李亚参加活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-07 19:38

　　全力巩固铁路定点扶贫成果

　　持续提升洛阳铁路枢纽地位

　　国铁集团调研组来洛 杨宇栋、李亚参加活动

　　6日至7日，中国国家铁路集团有限公司党组副书记、总经理杨宇栋带队来洛，调研定点扶贫、铁路建设等工作。省委常委、市委书记李亚参加活动。

　　在双方座谈时，李亚代表市委市政府对国铁集团长期以来关心支持洛阳脱贫攻坚和经济社会发展表示衷心感谢。他说，洛阳脱贫攻坚取得决定性成就、栾川顺利脱贫摘帽，离不开国铁集团的倾情帮扶。洛阳是全国重要的综合交通枢纽，陇海、焦柳、郑西高铁等铁路干线在此交汇。当前，中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略机遇叠加，洛阳加快建设副中心城市、打造洛阳都市圈，更加需要铁路基础设施互联互通的有力支撑。希望国铁集团对洛阳铁路建设继续给予大力支持，在提升洛阳铁路枢纽地位、推动铁路装备制造产业发展等方面开展更加深入的合作，共同实现高质量发展。杨宇栋表示，洛阳历史人文厚重、产业优势明显、城市人口聚集，在河南和全国大局中的地位举足轻重。国铁集团将积极融入国家重大战略布局，聚焦铁路基础设施补短板，科学有序推进洛阳铁路建设，大力支持洛阳铁路物流、铁路装备产业发展，进一步提升洛阳铁路枢纽作用，更好服务地方经济建设。

　　在洛期间，杨宇栋一行深入栾川县实地调研指导定点扶贫工作。在庙子镇第二中心小学，国铁集团捐建的塑胶运动场随着新学期开学正式投用，成为一道亮丽风景线。得知国铁集团在当地许多中小学校援建了一批运动场、电教室、综合楼等设施，极大改善山区办学条件，杨宇栋很高兴，叮嘱帮扶干部坚持硬件软件一起提升，发挥铁路系统人才优势，组织开展支教助学，加强师资力量培养，真正用教育彻底阻断贫困代际传递。

　　在伊河岸边，重渡沟管委会新南村山清水秀。缘于国铁集团捐赠的火车头、铁路线等设施，这里已经成为一座独具魅力的“铁路小镇”。杨宇栋一行登上列车车厢改造的咖啡吧，走进贫困群众发展的农家宾馆，看乡村新貌，听小康故事，对铁路扶贫成效给予肯定。在新南村，杨宇栋还看望慰问了国铁集团派驻栾川的扶贫干部，叮嘱大家认真落实“四个不摘”要求，全力巩固定点扶贫成果，健全防止返贫工作机制，持续在教育扶贫、产业扶贫、旅游扶贫、就业扶贫等方面动脑筋、下功夫，进一步增强贫困地区和群众的“造血”功能，提升可持续发展能力。

　　今日上午，杨宇栋一行还来到洛阳市规划展示馆，考察洛阳城市规划和铁路建设工作，对洛阳坚持规划引领、塑造古今辉映城市风貌表示赞赏，并就进一步完善洛阳铁路枢纽布局进行深入交流。

　　脱贫攻坚战打响以来，按照国家统一部署，国铁集团定点帮扶我市栾川县。多年来，国铁集团发挥优势，集中人力财力物力全面开展帮扶工作，创新实施“铁路+旅游”“铁路+消费”等扶贫模式，深入推进教育扶贫、产业扶贫、基础设施完善等，支持洛阳铁路枢纽建设取得重大突破，有力推动洛阳脱贫攻坚和副中心城市建设，彰显了铁路担当，赢得了群众口碑。

　　国铁集团、中国铁路郑州局集团相关负责同志一同来洛。我市领导刘宛康、王琰君、王军等分别参加活动。（洛报融媒记者 白云飞）
[ 责任编辑：李娜（见习）]
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