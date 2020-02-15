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躺床上也能尽赏嵩县深山秋景，这是咋回事……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-07 18:16

　　假期即将结束，又到了返程高峰期，刷一刷朋友圈，景区是人，路上是车……去哪里好呢？

　　给您推荐一个地方，您足不出户也能尽赏这儿的美景——嵩县！

　　嵩县历史悠久，人文厚重，不仅有两程故里、伊尹祠、云岩寺等众多积淀深厚的历史文化景观。而且嵩县地处伏牛山生态旅游核心区，还拥有国家5A景区、世界地质公园白云山，4A景区天池山、木札岭，3A景区白云小镇、石头部落，国家水利风景名胜区陆浑湖......

　　即日起至10月31日，嵩县举办2020年全民快手话题挑战赛！

　　您只用在快手(视频软件)搜索“#快拍嵩县”，进入话题“#快拍嵩县”，就能欣赏各地网友拍的白云山、两程故里、山林秋景、嵩县美食等。

　　想象一下，躺在床上喝着饮料，欣赏嵩县不同地方的秋景，是何等的享受呀！

　　当然，您也可以进入话题“#快拍嵩县”参与活动，自由发挥拍摄嵩县美景、美食等短视频。

　　活动结束后经官方统计，在活动期间获得点赞数量最多的前三名用户和发布短视频数量最多的前三名用户可获得现金奖励。

　　让我们把目光转向嵩县的白云小镇，国庆假期前夕，这里迎来了一件重要事：陈式太极拳特训基地挂牌暨陈家沟合和太极拳馆白云小镇分馆开馆仪式在白云小镇举行。

　　白云小镇是国家AAA级旅游景区，位于风景秀丽的伏牛山腹地嵩县车村镇境内，美丽乡村天桥沟西侧，白云山旅游专线两侧。占地2200亩，集养生、度假、旅居、康养、避暑为一体，是河南省高端旅居养老基地之一。

　　您再来嵩县白云小镇，不仅能欣赏美景，休闲度假，还能学习正宗陈氏太极拳。自从白云小镇策划推出太极康养之旅，吸引了不少太极拳迷踊跃报名。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 王宁博 王向魁）
[ 责任编辑：李娜（见习）]
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