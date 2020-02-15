“东方红”喜迎四季度“开门红”

正面吊来回穿梭，集装箱依次“上车”。今日上午，东方红(洛阳)国际陆港一片忙碌。今天，将有70个满载洛阳产的光伏产品等出口货物的集装箱从此出发，通过铁海联运班列发往宁波港。

正面吊来回穿梭，集装箱依次“上车”。今日上午，东方红(洛阳)国际陆港一片忙碌。今天，将有70个满载洛阳产的光伏产品等出口货物的集装箱从此出发，通过铁海联运班列发往宁波港。

为保证秋季作业农机市场需求，国庆假日期间，一拖(洛阳)物流有限公司不间断地发运拖拉机，仅10月1日至6日，就有541台东方红拖拉机从这里发往全国各地。

与此同时，东方红(洛阳)国际陆港的集装箱班列保持正常运行，6天共到发集装箱614个标准箱(TEU)，相当于去年同期到发量的1.8倍。

这是继9月创1674个标准箱的集装箱月度外发最高纪录后，东方红陆港交出的又一份优异的答卷，实现了四季度生产运营的“开门红”。

今年以来，一拖物流公司抢抓洛阳加快建设副中心城市和全国重要综合交通枢纽机遇，在大力推进东方红(洛阳)国际陆港规划建设的同时，充分发挥综合资源优势，积极应对新冠肺炎疫情及市场环境变化等带来的冲击，通过深化开放合作、创新运营模式、拓展市场客户、提升服务能力，不仅保证了铁海联运集装箱班列稳定运行，而且将原中亚班列延伸拓展为中欧班列，实现了集装箱业务量的逆势增长。截至9月底，东方红陆港今年已累计完成集装箱吞吐量14838个标准箱，其中外发集装箱7168个标准箱，同比增长16.4%。

国庆前夕，一拖物流公司又启动了“奋战四季度，冲刺总目标”的专项劳动竞赛，动员全体职工继续发扬奋斗精神，保持昂扬斗志，持续创新突破，全面完成年度目标任务，以优异的经营业绩收官“十三五”。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 李德安 文/图)