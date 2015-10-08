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明日，寒露，豫西山区有这些习俗！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-07 13:19

　　明日，寒露。

　　从仲秋的“露凝而白”，到季秋之时的“露气寒冷，将凝结为霜”。作为二十四节气中的第17个节气，寒露是一个反映气候变化特征的节气。作为深秋的节令，寒露也是二十四节气中最早出现“寒”字的节气。中国传统将寒露作为天气转凉变冷的表征。对此，记者采访了市著名民俗学者刘百灵，请他来讲讲关于寒露的故事。

　　刘百灵说，寒露是秋季第五个，也是秋季倒数第二个节气。随着西伯利亚来的冷空气势头逐渐增强，我国大部分地区气温下降的速度加快，有的地方开始出现霜冻。我市也随着步入深秋，这个时节已经是一番“碧云天，黄叶地”的景象了。

　　《月令七十二候集解》关于寒露的记载有:“寒露，九月节，露气寒冷，将凝结也。”古人又云：“寒者，露之气，先白而后寒。”由此可见，“寒”是表示寒露时的露水更浓，天气也逐渐由凉转寒。

　　《洛阳市志·民俗志》中的洛阳传统节气候应提到，秋分的候应是“草木始凋、蛤蟆终鸣、平川种麦、冬耕掩肥、雁阵南来”。

　　我市栾川县的“农历二十四节令”中记载了当地“寒露吃糕”的习俗。说的是在栾川等豫西山区一带，在寒露当天，山民们会蒸杠子馍(又称糕)，因为“糕”与“高”同音，寓意为吃糕登高、步步高升。当地还有“吃了寒露饭，单衣汉少见”的说法。

　　寒露的候应是：“鸿雁来宾、雀入大水为蛤、菊有黄华”。大雁属于“知时鸟”，或称为“候鸟”，常见的有鸿雁、豆雁、白额雁等。因为大雁对节气规律性变化的反应比较明显，“热归塞北，寒来江南”，《礼记·月令》中多次以鸿雁之飞作为时间信号。

　　《月令七十二候集解》中提道：“雁以仲秋先至者为主，季秋后至者为宾。”意思是说古代人经过长期观察，将每年农历八月先飞回南方的大雁，叫作“主雁”。将农历九月以后飞回南方的雁，称为“宾雁”。所以把寒露的这一候应，叫做“鸿雁来宾”。

　　“雀入大水为蛤”是个古老的传说。古人观察到寒露后地上的雀鸟似乎消失不见，但海中的蛤蜊却很多，而且雀鸟的羽毛和蛤蜊的纹路很像。因此古人就认为雀鸟是为了逃避寒冷而躲进大海变成了蛤蜊，这可以说是一个很有意思的误会了。

　　“菊有黄华”指的是菊花。古人用字“华”同“花”，菊花以“黄”色为正色，故它的别名为“黄花”。在“寒露百草枯”的时节，菊花却不畏寒冷，傲然绽放，因此菊花也成了国人心目中高尚坚强、不畏权势的象征。

　　另外，深秋的露水和落在草上的春雨一样，往往都是文人墨客借景抒情的意象，盈盈的露水勾起了诗人们无限诗情。和洛阳颇有渊源的白居易，曾在《池上》一诗中发出“袅袅凉风动，凄凄寒露零”的慨叹。

　　“唐宋八大家”之一的王安石曾在《八月十九日试院梦冲卿》中写道：“空庭得秋长漫漫，寒露入暮愁衣单。”寒露时节，诗人在庭院中感叹秋日漫漫，身上的衣服也感觉单薄，这个时候他想起了自己的好友，于是不禁生出“逆知后应不复隔，谈笑明月相与闲”的怀念之情。

　　这样一个深秋的季节，也许很多人也会同王安石一样想念亲人或者友人，也愿牵挂之人彼此珍重，好待来日相见。 （记者 李砺瑾/文 贾建民/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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