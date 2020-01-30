老太太火车站突发心脏病　民警协助将她抬上救护车

“这两天乘车的旅客明显多了起来。”今日，洛阳火车站派出所民警张弛说，一位老太太过完安检突发心脏病，他与同事一边照顾老人，一边帮忙联系120，并协助急救人员将老人抬上救护车。

“这两天乘车的旅客明显多了起来。”今日，洛阳火车站派出所民警张弛说，一位老太太过完安检突发心脏病，他与同事一边照顾老人，一边帮忙联系120，并协助急救人员将老人抬上救护车。

6日下午4点左右，张弛与同事宋英楠等人在洛阳火车站安检大厅处执勤。突然，他们看到一位刚过完安检的老太太身体出现不适。“老人有60多岁，捂着胸口说难受，表情痛苦。”张弛说，他与同事立即将老人搀扶到休息区的椅子上休息，询问得知老人是突发心脏病，身上也没带药，赶紧拨打120急救电话。

很快，急救人员到达现场，给老人打了一针后又挂上点滴，张弛等人协助急救人员，利用担架将老人抬上救护车，送往医院进行救治。张弛事后得知，老人是新安县人，当日与家人准备购买火车票乘车，不料刚过完安检突然发病。

张弛说，中秋、国庆假期已接近尾声，在洛阳火车站乘车的旅客明显增多，提醒大家乘车时除了看管好自己的行李物品，同时不要着急、拥挤，有疾病史的旅客记得随身携带药品，以备不时之需。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 张弛 文/图)