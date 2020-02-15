来洛龙区逛逛，抓住假期的尾巴

双节期间，洛阳市洛龙区准备了丰富多彩的文旅活动，扮靓长假。

双节期间，洛阳市洛龙区准备了丰富多彩的文旅活动，扮靓长假。国庆假期接近尾声，如果你不想出远门，又想带家人一起出门走一走，那么就来洛龙逛逛，抓住假期的尾巴吧。

最近几天，十八屯武艺小镇人气火爆，吸引大批亲子游游客。

2020年，为全面响应洛阳市委市政府“古都新生活”政策，十八屯致力打造洛阳地区拥有超多玩法的美食娱乐小镇，为本地居民和外地游客提供“吃到位·玩出彩”的好去处。10月1日至8日，十八屯武艺小镇特邀原唱明星和抖音大咖莅临现场，优质专业少儿艺术表演团体、儿童剧表演团队为游客连续八天呈现首届“呀咕儿童音乐节”，在各类音乐活动中，开创一股独特且温馨的“亲子风”。

长假期间，溢坡电影村成为拍照打卡圣地。溢坡村围绕“电影村”的主题，建设电影场景11个、休闲平台5个、景观点5个，将电影元素融入整村景观，形成特色村庄。

走进溢坡村，浓浓的片场氛围扑面而来，精致的乡村美景便映入眼帘。在这里，不仅有根据电影场景创意还原的小景观、墙绘，还有种植区、采摘区、观光区、儿童乐园、特色美食五大功能区，以及多种网红游艺项目。游人至此，既能感受到不一样的田园风光、农家生活，又能享受休闲之乐。

假期期间，伊水游园热闹非凡，不少市民选择运动的方式欢度假期。

伊水游园是洛龙区践行“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念打造的集休闲娱乐、体育健身等功能于一体的大型城市公园。优美的环境、旖旎的风光、多种多样的运动设施，使其成为市民休闲、健身的新网红。

今年长假，洛龙区在伊水游园为市民朋友准备了精彩的活动，骑行、马拉松强身健体，亲子寻宝、情侣对对碰温情绵绵，民俗展示传承经典，受到市民的青睐。

假期期间，不少市民选择到城市书房享受“书香假期”。

今日下午，一堂花道、茶艺公益课在兴洛湖公园南侧城市书房如约进行。大家在秋日里共同探寻花与茶的艺术魅力。

未来几天，洛龙区城市书房还将开展系列活动，精彩不容错过。

10月7日：伊水游园开展“巧巧手工课”

10月8日：太康路书房开展“爱影屋”电影放送

感兴趣的市民不妨去现场感受一下。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 谢芳 文/图）