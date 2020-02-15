每天3万步！洛阳高铁龙门交警全员上岗保安全、保畅通

国庆长假已近尾声，洛阳龙门站即将迎来返程高峰。

国庆长假已近尾声，洛阳龙门站即将迎来返程高峰。今日，洛报融媒记者从洛阳铁路公安处洛阳交警一大队(简称高铁龙门交警)获悉，“双节”期间，旅客出行量大幅增加，为了确保洛阳龙门站接送站平台安全畅通，高铁龙门交警按照“双节”安保工作方案要求，从9月30日起坚持全员上岗，严格管控，科学疏导。

“双节”期间，旅客乘车人数骤增，铁路部门加开列车，交警的工作量也随之增加。”洛阳铁路公安处洛阳交警一大队大队长刘玉平说，高铁龙门交警每天上岗13人，尽职尽责，用手势和哨声疏导车辆有序通行。

刘玉平介绍，交警马治国早上6点从家里出发上班，晚上工作到最后一趟高铁列车从洛阳龙门站开出，下班到家已接近深夜零点。

55岁的赵海波是名“老民警”，面对“双节”期间每天1.5万辆接送站车流，他需要打近万个手势指挥交通。下班回家，赵海波的胳膊疼得都抬不起来。但是，赵海波仍克服困难，坚持在岗。

交警孙玉宝是一名有着30年党龄的老党员，他每天坚持在路面上巡视，对车流集中路段进行指挥疏导，微信运动步数达3万步。

“双节”期间是车辆出行的高峰，为了让旅客过上快乐祥和平安的节日，我们全体交警放弃休息，并根据车流和客流情况，主动延长工作时间，全员上路执勤保畅通。”刘玉平说，为了节约用餐时间，交警们选择站在警车旁吃快餐。

洛阳铁路公安处洛阳交警一大队全体执勤交警的不懈努力和坚守，换来的是洛阳龙门站假日期间交通秩序的良好。（洛报融媒记者 余子愚 通讯员 赵成喜 文/图）