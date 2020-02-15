即日起，洛阳将开展农村地区交通安全整治专项行动

今日，记者从市交通安全委员会获悉，为确保我市“三秋”期间农村地区不发生较大以上道路交通事故，从即日起至11月15日，我市将开展“除隐患、防事故、保三秋”专项行动。

今日，记者从市交通安全委员会获悉，为确保我市“三秋”期间农村地区不发生较大以上道路交通事故，从即日起至11月15日，我市将开展“除隐患、防事故、保三秋”专项行动。

据了解，相关部门在行动中将以通往耕地的国、省道，县乡道路等农村地区道路，和通往集中办学点的道路为重点路段，重点严查三轮车、拖拉机、小货车等违法载人，和农村面包车等非专用校车超员接送学生等交通违法行为。

届时，相关单位将在长下坡、临水、临崖、临沟等危险路段设置提示警示标志，对存在安全隐患的路段及时整改并设置警示标志。

农村交通安全劝导员将在重点出村口和通往耕地的重要通道口开展违法劝导活动，加强对三轮车、拖拉机、小货车等违法载人，农村面包车等非专用校车超员接送学生的劝导纠正，及时消除违法隐患。

乡镇交管站将组织发动乡镇其他职能部门，深入重点耕地区域的田间地头、乡间小道等重要节点，加强路面检查劝导。

公安派出所、交警中队将组织警力加强农村地区重点隐患路段的巡逻管控，加强警示纠正，对于不听劝阻的坚决查处并严格处罚，特别是将对农村面包车等非专用校车超员接送学生的交通违法从严处理。

相关部门将通过多种形式、多种渠道以案说法，宣传违法载人和超员违法的危险性，加强务农群众交通出行安全的宣传引导，增强群众安全意识。三轮车、拖拉机、小货车等违法载人的交通违法行为将被定期抄告至违法人所在村委，并纳入先进村委考核。（洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟）