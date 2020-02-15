秋晚舞台上的洛阳学子：要做优秀文化的传播者

“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸……”国庆假期期间，每当《我的祖国》这首经典名曲响起，张自强都会心潮澎湃。

“一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸……”国庆假期期间，每当《我的祖国》这首经典名曲响起，张自强都会心潮澎湃。

今年22岁的张自强是洛阳师范学院音乐学院大三学生，作为该校合唱团的一员，前不久他参加在洛阳录制的中央广播电视总台2020年中秋晚会(以下简称央视秋晚)，与著名女高音歌唱家张也共同录制《我的祖国》。

以恢弘大气的隋唐洛阳城应天门为背景，辅以流光溢彩的舞美灯光，配合多角度航拍和远近镜头的无缝切换……10月1日晚，通过央视多个频道以及各类新媒体平台全球全网同步播出的中秋晚会，让守在电视机旁的张自强和远在甘肃的亲人分享“天涯共此时”的美妙时刻。“这是终生难忘的美好经历。”时隔几天，回忆起节目录制和播出的情境，他依旧激动不已。

张自强学的是男高音，在此次合唱中担任男低音声部的演唱任务。之前，他们曾以独唱的形式学习过《我的祖国》这首歌曲。为了精准把握好歌曲的节奏，实现音准、音量、音色的和谐以及各声部的协调统一，以最饱满的状态唱出这首歌曲蕴含的爱国情怀，张自强和近80名合唱团团员在接到节目的录制任务后，每天下午6点一直在学校排练至晚上10点。

经过前期的彩排，令人激动的录制环节终于到来。9月13日下午2点多，接到通知的张自强随合唱团来到秋晚录制现场。由于歌曲《我的祖国》位于秋晚录制的最后一个篇章，他们一直候场至9月14日的凌晨2点才完成录制。

“这是美丽的祖国，是我生长的地方，在这片辽阔的土地上，到处都有明媚的风光……”张自强说，站在古今辉映的全景舞台上，感受到的不仅是洛阳数千年历史文化的脉动，更是中华民族伟大复兴的铿锵步伐，那一刻他的心中满是骄傲。

10月1日晚，央视秋晚隆重上演，洛阳这座举世闻名的古都再次盛装出镜，备受瞩目。

当洛阳师范学院合唱团与歌唱家张也共同唱响《我的祖国》，电视画面上，融合了丽景门、龙门石窟等洛阳历史文化元素的图像一一展现，歌声仿佛穿越至辉煌的盛唐，歌颂着祖国的大好河山与时代精神，激发着全国观众的爱国情怀。

“秋晚对于我们，不仅是一场演出，更是一场精神洗礼。”洛阳师范学院大三学生陈阳说。作为秋晚的志愿者之一，她和70名同学在舞台上参与秋晚多个节目的互动。她说，要和众多参加演出的同学一起，尽己所能，弘扬时代价值和民族精神，讲好黄河故事，做优秀文化的传播者。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 蔡成章 于笑雨)