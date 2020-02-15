央视直播的这项全国赛事在洛阳开赛

今日下午，2020年全国三人篮球俱乐部精英赛(洛阳站)比赛在洛阳泉舜购物中心开赛。

今日下午，2020年全国三人篮球俱乐部精英赛(洛阳站)比赛在洛阳泉舜购物中心开赛。

2017年，三人篮球赛项目入选奥运会，将于2021年首次亮相东京奥运会赛场，中国三人篮球项目的男子代表队和女子代表队目前均已获得东京奥运会入场券。

与传统的五人篮球赛不同，三人篮球赛的赛场为标准篮球场的半个场地。比赛时，每只代表队仅有4名球员，其中3人可上场比赛，整场比赛可替换2次；在三分线内投篮命中得1分，三分线外投篮命中得2分；进攻方投篮未果，防守方获得球权后，需要将球传(运)出3分线外，才可组织进攻，否则判为进攻违例；全场比赛时间为10分钟，时间终止时得分高的一方获胜。

据了解，全国三人篮球俱乐部精英赛是国内三人篮球运动的顶级赛事。该赛事由中国篮球协会创办，今年是第二个赛季。比赛共设12站，分别在成都、西安、武汉等城市举办。此次比赛由中国篮球协会主办，洛阳市政府承办，洛阳市体育局等单位协办。共有来自全国12支代表队参赛，其中包括洛阳的两支代表队。由于恰逢国庆假期，今年的12站比赛中，洛阳是唯一一站由中央电视台面向全国观众进行全程现场直播的分站赛。今日至明日，12支代表队将分成4个小组进行小组赛，其中每个小组的前两名进入八强，并进行第二轮的交叉淘汰赛。明晚，将进行洛阳站的冠亚军决赛。（洛报融媒记者 孟山 文/图）