洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

央视直播的这项全国赛事在洛阳开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-06 19:20

　　今日下午，2020年全国三人篮球俱乐部精英赛(洛阳站)比赛在洛阳泉舜购物中心开赛。

　　2017年，三人篮球赛项目入选奥运会，将于2021年首次亮相东京奥运会赛场，中国三人篮球项目的男子代表队和女子代表队目前均已获得东京奥运会入场券。

　　与传统的五人篮球赛不同，三人篮球赛的赛场为标准篮球场的半个场地。比赛时，每只代表队仅有4名球员，其中3人可上场比赛，整场比赛可替换2次；在三分线内投篮命中得1分，三分线外投篮命中得2分；进攻方投篮未果，防守方获得球权后，需要将球传(运)出3分线外，才可组织进攻，否则判为进攻违例；全场比赛时间为10分钟，时间终止时得分高的一方获胜。

　　据了解，全国三人篮球俱乐部精英赛是国内三人篮球运动的顶级赛事。该赛事由中国篮球协会创办，今年是第二个赛季。比赛共设12站，分别在成都、西安、武汉等城市举办。此次比赛由中国篮球协会主办，洛阳市政府承办，洛阳市体育局等单位协办。共有来自全国12支代表队参赛，其中包括洛阳的两支代表队。由于恰逢国庆假期，今年的12站比赛中，洛阳是唯一一站由中央电视台面向全国观众进行全程现场直播的分站赛。今日至明日，12支代表队将分成4个小组进行小组赛，其中每个小组的前两名进入八强，并进行第二轮的交叉淘汰赛。明晚，将进行洛阳站的冠亚军决赛。（洛报融媒记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：李娜（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚稳抓亿万观众眼球 近乎‘收割...
  • 好消息！马世贤烈士生前部队找到了
  • 二广高速部分路段为单幅双向通行 洛阳...
  • 来了！来了！洛报融媒独家揭秘央视秋...
  • 助力“华龙一号” 中信重工锻造“大国...
  • 栾川警方“隔空喊话”办案 获央视《今...
  • 燃爆金秋，席卷全城！雅迪“冠能中国...
  • 洛阳这个县假期举办系列文旅活动 景区...
  • 双节不停歇 洛阳火炬大桥工地施工忙
  • 洛阳人十一假期来这里 景美、热闹、地...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    免费观展览 充实度假期
    雨中赏菊 别有情趣
    最小的5岁，洛阳这群“...
    央视《传奇中国节》推...
    精彩热帖

    国庆街头民俗表演

    坝上秋色

    王城菊正艳 细雨润容颜

    文昌海边迎国庆
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605