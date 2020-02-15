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火速出警！警医联动救治晕厥幼儿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-06 17:15

　　6日中午，洛阳高速交警支队洛栾中队中队长刘明洛向嵩县中医院医护人员联系得知，他们当天救助的孩子已脱离生命危险，他悬着的心才慢慢落下来。

　　6日10时40分，正在洛栾高速陆浑服务区休整的一名私家车车主报警，一岁的儿子突发疾病晕厥并伴有抽搐，急需救援。

　　洛阳高速交警指挥中心接警员发现，报警人所在服务区，恰好是洛栾中队的办公驻地，接警员立即通知值班民警到服务区寻找报警人。

　　从接警到找到报警人，刘明洛和同事用时约一分钟。

　　此时，报警人怀里的幼儿双目紧闭、高烧抽搐。

　　刘明洛立即安排对方上警车，通知120医护人员在嵩县收费站等待。

　　警车载着患儿及家属疾驰，10公里路程，仅用5分钟就赶到嵩县收费站。在收费站外，嵩县中医院的医护人员紧急将孩子抱上车送医救治。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李旋 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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