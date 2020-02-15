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“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会乒乓球比赛今日火热开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-06 16:06

　　平稳发球、闪电快攻、桌角杀球、高吊球......今日上午，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会乒乓球比赛在市体育中心体育馆火热开赛。

　　现场，选手们屏息凝神，每一球都是一次惊险的较量。一张张乒乓球案分割出一个个“没有硝烟的战场”，只听得乒乓球被击飞的声响与观众的喝彩声交织，让赛场高潮迭起，充分展现出国球乒乓的独特魅力。

　　本次比赛共有100余支代表队，700余人参赛，比赛将持续至8日。

　　“本次比赛创下我市乒乓球比赛参与人数新高，参赛选手年龄跨度也很大，最大的65岁，最小的只有8岁。选手们不分年龄组，在大赛中相互交流，共同体验乒乓球这项运动带来的乐趣与激情。”市乒乓球协会会长陈玉霞对记者说，本次比赛在做好组织工作的同时严格执行疫情常态化防控，参赛人员及观众入场需佩戴口罩、测量体温、出示洛康码、做好消毒，比赛过程中实行人员分流，减少人群集聚。

　　赛场之上汇聚了各年龄段的乒乓好手，乒乓小将们更是铆足劲头，虽年纪轻但斗志不少，在同竞争对手的较量中，打出一个又一个好球。高新区代表队选手赵睿杰今年13岁，打乒乓球已经5年了，“我最初和乒乓球结缘是为了在学习之余放松心情，锻炼身体，平时我也会利用课余时间和同学们一起训练，我想通过这次比赛锻炼自己，提升水平。”

　　“队里的选手都是经过选拔的，来参赛也是想借这个机会学习，以‘球’会友。今年受疫情影响，很久都没有这样规模等级的乒乓球比赛了，选手们也都盼望着能赛出风采。”宜阳代表队教练宋文超告诉记者，乒乓球是一项老少皆宜的运动，适合全民健身，全民参与。

　　本届全民健身运动会以“古都新生活，健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。后续有关比赛进程等详情，洛阳网将持续跟进关注，敬请期待。(见习记者 孙棹帆/文 记者 李卫超/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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