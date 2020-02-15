眼下是交通项目建设天气条件最有利的时间段之一。洛阳多个交通项目假期不停工，确保进度。

眼下是交通项目建设天气条件最有利的时间段之一。洛阳多个交通项目假期不停工，确保进度。

连日来，在二广高速洛阳城区段改扩建项目工地，机器轰鸣、车辆穿梭，一线建设者加班加点作业。目前，该项目的梁板预制架设、水泥土稳定碎石基层、沥青混凝土下面层试验段等关键节点工程正有序推进；

310国道洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)项目建设工地近日也是一派忙碌的景象。参建单位表示，要抓住10月施工“黄金期”，力争将疫情影响的工期和进度抢回来。目前，该项目进入节点攻坚阶段，已累计完成总计划投资的56.6%。其中，桥梁工程已完成64.5%，隧道工程已完成45.69%。

另外，539省道偃师山化至顾县营防口改建工程项目、313省道宜陕线宜阳石陵至渑池段改建工程、319省道夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程等项目也在全力推进。

高速公路方面，尧栾西高速公路完成投资约14.8亿元，占年度投资计划16.8亿元的约88%；济洛西高速公路完成投资约4.9亿元，占年度投资计划6.66亿元的约74%；新伊高速公路完成投资约18.2亿元，占年度投资计划20亿元的约91%；栾卢高速公路完成投资20.8亿元，占年度投资计划24.3亿元的约86%；渑栾高速渑池至洛宁段完成投资约9.08亿元，占年度投资计划10.65亿元的约85%。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 吴伟 张毅 文/图）