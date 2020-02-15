货车司机注意！假期返程高峰时段全省高速限制货车通行

假期进入返程阶段，高速公路迎来新一轮通行高峰。洛报融媒记者从洛阳市交通运输部门获悉，河南省公安厅高速交警总队、河南省高速公路联网管理中心发布相关通告，针对假期返程高峰时段，在全省高速公路范围内限制货车通行。
假期进入返程阶段，高速公路迎来新一轮通行高峰。
洛报融媒记者从洛阳市交通运输部门获悉，河南省公安厅高速交警总队、河南省高速公路联网管理中心发布相关通告，针对假期返程高峰时段，在全省高速公路范围内限制货车通行。
该通告明确，10月7日10时至18时，10月8日10时至18时，全省高速公路禁止货车通行(鲜活农产品运输车辆、应急物资运输车辆除外)；高速公路服务区加油(气)站燃油(气)配送车辆应按照指定时间、路线行驶。
上述时段内，各收费站禁止货车驶入，已在高速公路上行驶货车，应就近驶离或进入服务区停车。
提醒：该通告所指货车按车型分类标准包括：货车1类(2轴)至6类(6轴)，1类专项作业车(2轴)至6类专项作业车(≥6轴)。
相关运输企业和货车驾驶人请提前安排调整运输计划，合理选择出行路线和时间。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605