货车司机注意！假期返程高峰时段全省高速限制货车通行

假期进入返程阶段，高速公路迎来新一轮通行高峰。洛报融媒记者从洛阳市交通运输部门获悉，河南省公安厅高速交警总队、河南省高速公路联网管理中心发布相关通告，针对假期返程高峰时段，在全省高速公路范围内限制货车通行。

假期进入返程阶段，高速公路迎来新一轮通行高峰。洛报融媒记者从洛阳市交通运输部门获悉，河南省公安厅高速交警总队、河南省高速公路联网管理中心发布相关通告，针对假期返程高峰时段，在全省高速公路范围内限制货车通行。 假期进入返程阶段，高速公路迎来新一轮通行高峰。 洛报融媒记者从洛阳市交通运输部门获悉，河南省公安厅高速交警总队、河南省高速公路联网管理中心发布相关通告，针对假期返程高峰时段，在全省高速公路范围内限制货车通行。 该通告明确，10月7日10时至18时，10月8日10时至18时，全省高速公路禁止货车通行(鲜活农产品运输车辆、应急物资运输车辆除外)；高速公路服务区加油(气)站燃油(气)配送车辆应按照指定时间、路线行驶。 上述时段内，各收费站禁止货车驶入，已在高速公路上行驶货车，应就近驶离或进入服务区停车。 提醒：该通告所指货车按车型分类标准包括：货车1类(2轴)至6类(6轴)，1类专项作业车(2轴)至6类专项作业车(≥6轴)。 相关运输企业和货车驾驶人请提前安排调整运输计划，合理选择出行路线和时间。(洛报融媒记者 赵硕 文/图)