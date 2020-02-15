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多彩栾川 乐在其中
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-06 12:59

　　在今年国庆、中秋“合二为一”的超长假期里，栾川热闹非凡。来自全国各地的游客，在饱览栾川山水美景的同时，也沉浸在当地举行的各种极具地方特色活动中。

　　自10月1日起，栾川县陆续开展了金秋菊展、“歌唱祖国”万人红歌会、美食品鉴等多项活动，让人流连忘返。

　　中秋节当天，在老君山景区广场上，工作人员用近万枚月饼拼成一个直径达8米的“超级月饼”。这个大月饼上有大家现场拼出的“我爱你中国”字样和一轮明月图案。“我爱你春天蓬勃的秧苗，我爱你秋日金黄的硕果，我爱你青松气质，我爱你红梅品格……”广场之上，音乐响起，游客和工作人员一起歌唱，抒发着对祖国的无限热爱。

　　走进鸡冠洞景区中心广场，首先映入眼帘的是一处巨大的鲜花景观，上面的“庆丰收 迎小康”字样，表达了人们丰收的喜悦和对美好生活的向往。上面鲜艳的五星红旗，极具动感的“71”字样，更是激发了游客们的爱国之情，在这里，大家纷纷合影留念，高呼“我爱你中国”。

　　栾川饮食文化历史悠久，源远流长。这里是中华烹饪艺术鼻祖伊尹的出生和躬耕之地，其“治大国若烹小鲜”的治国格言至今仍为人们所传颂。栾川森林覆盖率82.7%，绿化率85.05%，环境空气优良天数常年保持在320天以上，优良的自然环境孕育出健康、天然的食材。

　　来到栾川，品尝美食自然是少不了的。连日来，在栾川县，各类美食品鉴活动相继举行。10月3日，“栾川味道”农家菜系列品鉴会在重渡沟景区隆重举行，四凉八热特色农家菜，让四面八方面的游客大饱口福。在此之前，该县在伊水湾大酒店举行了“栾川味道”美食品鉴会，扇贝鲍菇、油淋金鳟、八珍豆腐煲、山菌酥米脆等当地传统佳肴纷纷亮相，让人垂涎欲滴。

　　据介绍，今年栾川县与河南省餐饮与饭店行业协会开展战略合作，对栾川美食文化重新进行挖掘、定位、包装，打造出“栾川味道”系列菜品。“栾川味道”包含特色农家菜、酒店山珍筵、栾川八大碗、特色小吃等四大类，共60个菜品，是继“奇境栾川”“栾川印象”“栾川山居”之后的又一名片。

　　除此以外，栾川竹海野生动物园景区还推出了“青山绿水间 国宝到栾川”“拍视频，送门票”等活动；鸡冠洞景区开展了非遗展演活动；王府竹海景区举办了“祝福祖国”签名活动等。丰富多样的活动，吸引了全国各地游客纷至沓来，人们在这里尽情享受假日的快乐。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 马显飞）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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