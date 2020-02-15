高速返程预警：7、8日车流量将骤增 请大家错峰返程

昨日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，今年国庆长假与雨雾天气叠加，提醒广大驾驶员避开十一假期7、8日，尤其8日下午的返程高峰，预计省内京港澳高速、连霍高速等主干高速公路通行压力会非常大，建议大家错峰返程。

昨日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，今年国庆长假与雨雾天气叠加，提醒广大驾驶员避开十一假期7、8日，尤其8日下午的返程高峰，预计省内京港澳高速、连霍高速等主干高速公路通行压力会非常大，建议大家错峰返程。

洛阳高速交警支队相关负责人介绍，河南省高速总队发布的数据显示，今年十一假期全省高速公路车流量再创新高，特别是10月1日假期首日车流量达到303.2万辆，与去年同期相比增长16.7万辆，上升5.8%，假期首日出行高峰车流量再创新高。

“与去年相比，还有一个明显特点就是群众出行意愿强烈，提前出行车流量增长明显。”该负责人说，9月30日，全省高速公路车流量增长明显，与9月29日环比增加了35.1万辆，上升18.5%；与去年同期相比增长56.6万辆，上升33.7%。

需要注意的是，今年十一假期行车与雨雾天气叠加，对群众假期出行影响大。据省气象台天气预报，2020年国庆假日期间，我省多阴雨天气，气温起伏较大。从假期前半程全省高速公路车流量也可以看出，受天气影响10月2日、3日车流量有所下降。

洛阳高速交警预计，今年的返程车流量更集中，切记错峰返程。今年十一假期车流量两头高、中间低的波状特点明显。预计假期最后两天7、8日，特别是8日下午车流量将会骤增，预计17时-19时为返程最高峰。

洛阳高速交警提醒，返程前，驾驶员一定要提前了解天气情况和高速路况，确保车况良好，油料充足，行车前设置好导航，驾乘人员都要系好安全带，保持安全车速和车距，不要疲劳驾驶，不要随意变更车道，不要违法占用应急车道；遇到雨雾天气，要减速慢行，注意控制车速，保持车距。若在返程中车辆抛锚或发生事故，正确的做法是：首先打开危险报警闪光灯，在来车方向150米外设置三角架警示牌，同时车上人员迅速撤离到安全地带，然后拨打高速交警报警电话。

【避开返程易堵的省内高速路段】

【易堵点一：京港澳高速郑州圃田、新郑和许昌段】原因：多条高速汇聚，车流量非常大。对策：南北向车辆可以提前绕行安罗高速到连霍高速返郑更顺畅；东西向车辆可以走商登高速继续向西转郑尧高速从郑州西南绕城高速樱桃沟站或大学南路站下高速，避开京港澳高速新郑段易堵路段。

【易堵点二：许广(兰南)高速和盐洛高速许昌段(货车集聚高速路段)】许广(兰南)高速和盐洛高速在许昌交汇并有一段重合共用单向两车道路段，再加上许昌货车大量汇聚，通行压力骤增，可绕行焦桐高速转连霍高速通行，也可以提前绕行311国道。

【易堵点三：郑栾高速(郑尧高速)新郑始祖山隧道段】对策：该路段隧道路窄车流量非常大，通行缓慢时可绕行焦桐高速转连霍高速通行，也可走107国道通行。

【易堵路段四：连霍高速郑州巩义段627公里东向西隧道施工路段(易堵施工路段)】原因：连霍高速郑州巩义段627公里东向西连续三个隧道，同时货车车道施工，车流量非常大且路段变窄易出现排队慢行现象。对策：注意减速慢行，不要随意变更车道；如该路段各车道东向西均通行缓慢时，可提前绕行郑云高速转菏宝高速向西。

【易堵点五：京港澳高速刘江黄河大桥至郑州东服务区段】原因：车流量非常大且桥上横风非常大易剐蹭。对策：注意减速慢行，专心驾驶；如排队缓行时，可提前走连霍高速转郑云高速，再转到郑焦晋高速或菏宝高速绕过此路段。

【易堵点六：郑少高速新密段】对策：可提前绕行焦桐高速转连霍高速或走郑登快速路通行更顺畅。

【易堵点七：菏宝(长济)高速新乡焦作段(货车集聚高速路段)】自该路段贯通山东、河南、山西后，跨省货车车流量激增，车流量持续上扬，请提前绕行。

【易堵点八：二广高速洛阳段】对策：建议提前绕行洛吉快速通道。

【易堵点九：连霍高速开封段和中牟段】对策：车流量大时，建议提前绕行郑开大道通行。(洛报融媒记者 王博东 通讯员 李旋 文/图)