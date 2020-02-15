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太太太火了！央视秋晚播出后，洛阳引发众多媒体关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-06 12:59

　　10月5日，“洛阳下雪”引发全网关注。在新浪微博上，“洛阳下雪”登上“热搜榜”，名列实时上升热点。截至10月6日11时，#洛阳下雪#微博话题阅读量达到2.9亿，讨论3.9万，原创人数1.5万。

　　自央视秋晚播出后，“古今辉映，诗和远方”的洛阳引发众多媒体关注，媒体纷纷聚焦洛阳、为洛阳点赞！

　　10月1日，国家地理中文网在其微信公众号上发表文章《洛阳，今天火了》，称央视秋晚主会场位于洛阳，全国都将重新认识这座城市——“神都”洛阳。文中较为系统地介绍了洛阳的历史，以文图形式着重介绍了龙门石窟、定鼎门、瀍壑朱樱、天堂明堂、洛阳老城、洛邑古城、白马寺、老君山等景点历史。网友“为你舞步”在文章下留言：神都月，中华情！中秋晚会放在洛阳这样的古都再合适不过了。

　　10月4日，央视13套在上午9时播出的《新闻直播间》节目中再次关注隋唐洛阳城应天门，称央视秋晚播出后，隋唐洛阳城应天门已成为人们关注的焦点和热门旅游打卡地。

　　节目中提到，国庆假期，在隋唐洛阳城应天门广场，借助央视秋晚的视音频特效，央视秋晚的演出在大屏幕上精彩呈现。除了能让人身临其境地观看央视秋晚的表演外，游客还能近距离抚摸表演的道具，了解节目录制背后的故事。隋唐洛阳城应天门还现场组织了古风演绎、豫剧表演、现代说唱等节目。

　　10月5日，新华社在其百家号账号上刊发《“天下第一门”——洛阳应天门》，以视频的形式介绍应天门的历史：应天门存世530多年，是中国古代规格最高的城门，有“天下第一门”之称。

　　10月5日《光明日报》03版刊发《“东方博物馆之都”成洛阳新名片》长篇通讯，以较大篇幅介绍洛阳如何立足厚重的历史文化资源优势，坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快构建文化传承创新体系，一个个博物馆“串珠成链”，塑造“东方博物馆之都”文化新地标的经验和探索。文中称，在洛阳，“东方博物馆之都”已成为颇具影响力的“文化IP”之一。从夏商文明到隋唐风骨，从丝绸之路到万里茶道，在洛阳大大小小的博物馆中，有深居千年的巅峰工艺、华彩卓著的文化遗产，也有流传百世的动人传说、文化交融的历史见证。（洛报融媒记者 孙小蕊 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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