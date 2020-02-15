叮咚，您的假期已余额不足！快来伊滨区再疯狂一把

今儿早一睁眼，发现国庆假期“已余额不足”，抓住假期的尾巴，到伊滨区再疯狂一把吧！

今儿早一睁眼，发现国庆假期“已余额不足”，抓住假期的尾巴，到伊滨区再疯狂一把吧！

这个假期，伊滨区热闹的很，各景区“八仙过海，各显神通”，献上一场场精彩活动，让游客休闲娱乐的同时，还能品味文化、感受家国情怀……来，请跟随洛报融媒记者的镜头，到热闹的伊滨区转转吧。

镜头一：倒盏村

国庆假期，倒盏村变了样！

这儿不仅增加了供亲子娱乐的游乐项目，还对小吃街进行整体升级。漫步在小吃街，几百种美食让人垂涎欲滴，游客可以边吃边玩。

入夜后，倒盏村的人群依然熙熙攘攘，擂台上，一场场好戏精彩上演，台下的游客看得入迷，连声叫好。

瞧，下徐马村的驻村第一书记和驻村工作队队员也把直播间搬到了这里。在直播摊位前，他们面带微笑，用网络直播等方式帮村民卖石榴，吸引不少游客前来围观。通过直播销售的石榴都是该村的村民种的，去年，该村实施农业结构调整，免费为愿意种石榴的贫困户提供苗木，省农科院的专家还到村里进行技术培训，促进产业带贫。

如果您也想感受倒盏村的热闹氛围，快来这里转转吧……

镜头二：万安山旅游度假区

入夜后，万安山旅游度假区还人头攒动，这些人在干啥呢？

嗬，这儿正举办2020年秋趣风情节！从早到晚，不仅有艺术巡演、网红玩偶秀、灯光秀等，还有特色美食街。

10月1日至10月8日期间，您来到万安山七彩大峡谷广场，别忘了在一块块寄语板上写下对祖国的美好期望。10月31日之前，万安山七彩大峡谷入口广场、高山牧场广场与山顶公园游客服务中心还有“我和国旗合个影”活动，邀您与国旗共合影，晒出浓浓爱国情。

镜头三：薰衣草庄园

呀，一群小丑！五彩头发、粉红鼻子，他们正甩着七彩圈、踩着高跷，向游客挥手……10月1日至8日，薰衣草庄园的“小丑狂欢节”备受游客喜爱。

从上午9:00至晚上19:00，十几场幽默大戏将会在园区的不同地点上演(如果下雨，表演会改时间)。告诉您，这里不仅有“小丑”带来的气球表演秀、篮球秀、滑稽快闪等，还有可爱的小狗带来的杂技秀，一个个幽默风趣的节目让您忘却烦恼，增加“快乐因子”！（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 张若含）