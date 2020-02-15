洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

叮咚，您的假期已余额不足！快来伊滨区再疯狂一把
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-06 11:18

　　今儿早一睁眼，发现国庆假期“已余额不足”，抓住假期的尾巴，到伊滨区再疯狂一把吧！

　　这个假期，伊滨区热闹的很，各景区“八仙过海，各显神通”，献上一场场精彩活动，让游客休闲娱乐的同时，还能品味文化、感受家国情怀……来，请跟随洛报融媒记者的镜头，到热闹的伊滨区转转吧。

　　镜头一：倒盏村

　　国庆假期，倒盏村变了样！

　　这儿不仅增加了供亲子娱乐的游乐项目，还对小吃街进行整体升级。漫步在小吃街，几百种美食让人垂涎欲滴，游客可以边吃边玩。

　　入夜后，倒盏村的人群依然熙熙攘攘，擂台上，一场场好戏精彩上演，台下的游客看得入迷，连声叫好。

　　瞧，下徐马村的驻村第一书记和驻村工作队队员也把直播间搬到了这里。在直播摊位前，他们面带微笑，用网络直播等方式帮村民卖石榴，吸引不少游客前来围观。通过直播销售的石榴都是该村的村民种的，去年，该村实施农业结构调整，免费为愿意种石榴的贫困户提供苗木，省农科院的专家还到村里进行技术培训，促进产业带贫。

　　如果您也想感受倒盏村的热闹氛围，快来这里转转吧……

　　镜头二：万安山旅游度假区

　　入夜后，万安山旅游度假区还人头攒动，这些人在干啥呢？

　　嗬，这儿正举办2020年秋趣风情节！从早到晚，不仅有艺术巡演、网红玩偶秀、灯光秀等，还有特色美食街。

　　10月1日至10月8日期间，您来到万安山七彩大峡谷广场，别忘了在一块块寄语板上写下对祖国的美好期望。10月31日之前，万安山七彩大峡谷入口广场、高山牧场广场与山顶公园游客服务中心还有“我和国旗合个影”活动，邀您与国旗共合影，晒出浓浓爱国情。

　　镜头三：薰衣草庄园

　　呀，一群小丑！五彩头发、粉红鼻子，他们正甩着七彩圈、踩着高跷，向游客挥手……10月1日至8日，薰衣草庄园的“小丑狂欢节”备受游客喜爱。

　　从上午9:00至晚上19:00，十几场幽默大戏将会在园区的不同地点上演(如果下雨，表演会改时间)。告诉您，这里不仅有“小丑”带来的气球表演秀、篮球秀、滑稽快闪等，还有可爱的小狗带来的杂技秀，一个个幽默风趣的节目让您忘却烦恼，增加“快乐因子”！（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 张若含）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·这4个部位不能吃！关于大闸蟹，这些了解一下！
  • ·趁热吃？要不得！最好低于这个温度
  • ·早晨吃鸡蛋对身体是好还是坏？很多人都不知道！
    		•
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
    最妙的秋色 当地人知道
        一场秋雨一场寒，洛阳的天气明显凉了，秋天的味道也越来越浓。此时，正是寻秋出游的好时候。上周，记者自驾...
  • ·航拍女飞手 单车自驾沿黄公路
  • ·刨红薯、赏石窟、赶大集 伊川小米捎一袋
  • ·入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视秋晚稳抓亿万观众眼球 近乎‘收割...
  • 好消息！马世贤烈士生前部队找到了
  • 二广高速部分路段为单幅双向通行 洛阳...
  • 来了！来了！洛报融媒独家揭秘央视秋...
  • 助力“华龙一号” 中信重工锻造“大国...
  • 栾川警方“隔空喊话”办案 获央视《今...
  • 燃爆金秋，席卷全城！雅迪“冠能中国...
  • 洛阳这个县假期举办系列文旅活动 景区...
  • 双节不停歇 洛阳火炬大桥工地施工忙
  • 洛阳人十一假期来这里 景美、热闹、地...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月29日
  • · 应天门北广场十一还有演出吗？官方回应
    • 精彩图片
    免费观展览 充实度假期
    雨中赏菊 别有情趣
    最小的5岁，洛阳这群“...
    央视《传奇中国节》推...
    精彩热帖

    国庆街头民俗表演

    坝上秋色

    王城菊正艳 细雨润容颜

    文昌海边迎国庆
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605