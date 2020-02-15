2.3亿！#洛阳下雪#微博话题太“热”！网友：我在广州，看得瑟瑟发抖

5日早上，洛报融媒记者从微信朋友圈看到，洛阳老君山景区、洛阳白云山景区下雪了。随后，掌上洛阳、洛阳网官方微信平台、洛阳晚报官方微信平台、洛阳晚报官方微博，洛阳网抖音、洛视频抖音等洛报融媒体平台率先发布了“洛阳下雪”的消息。

“这波游客赚了，雪景也捎上看了！”“老君山，洛阳下雪最早的地方！”“一不留神就要过冬了！”“我在广州，看得瑟瑟发抖”……

下雪啦！

5日早上，洛报融媒记者从微信朋友圈看到，洛阳老君山景区、洛阳白云山景区下雪了。随后，掌上洛阳、洛阳网官方微信平台、洛阳晚报官方微信平台、洛阳晚报官方微博，洛阳网抖音、洛视频抖音等洛报融媒体平台率先发布了“洛阳下雪”的消息。

洛阳下雪的消息引发网友广泛关注。截至5日19时许，洛阳网、洛阳晚报微信推文总阅读量超过14万。洛阳晚报官方微博阅读量近300万，点赞超过24万。

洛报融媒记者看到，在新浪微博上，“洛阳下雪”登上“热搜榜”，名列实时上升热点。#洛阳下雪#微博话题阅读量达到2.3亿，讨论3.3万。

5日中午，洛报融媒记者从嵩县气象局获悉，5日凌晨到早上，白云山、木札岭、杨山都有下雪，海拔高度在1500米以上山头都下雪了。

另外，5日上午，栾川抱犊寨、天河大峡谷也下起了雪，与洛阳搭界的老界岭也雪花飞舞。

“近年来老君山、白云山等高海拔地区10月份出现降雪均偶有发生，今年山顶出现降雪，并不是非常罕见的现象。”洛阳市气象台台长禹东晖说，因为海拔越高，气温越低；海拔每上升100米气温降低约0.6℃。在这个季节，尤其是冷空气来袭时，云朵在高空携带的小冰粒，在降落过程中逐渐融化，在高海拔地区(气温低于零摄氏度时)冰粒未完全融化，就容易形成降雪。

“虽然下雪是天气变化的产物，但是'洛阳下雪'引发网友关注，与央视秋晚在洛阳录制有着密切关系。”洛阳师范学院社会学者安锋说，在举国同庆中华人民共和国成立71周年的重要时刻，在万家团圆的中秋佳节，在洛阳市完成录制的中央广播电视总台2020年中秋晚会1日晚播出，为全球亿万观众带来了一场难忘的视听盛宴。洛阳内外社会各界反响热烈，纷纷点赞晚会、点赞洛阳。

“9月份网民检索量同比增长8倍、环比增长235倍，近90天全国游客对洛阳的关注度增加了1780倍，洛阳进入全国热门旅游目的地城市前10名，洛邑古城名列国庆期间热门古镇榜单第一名！”洛阳市文化广电和旅游局党组书记、副局长章勇在接受采访时，用一组喜人的数据印证了央视秋晚对洛阳文旅市场的积极影响。

章勇表示，央视秋晚落户洛阳以来，洛阳在国内外关注度显著提高，话题热度迅速攀升，对全国游客的吸引力明显增强，全市旅游星级酒店和民宿预定火爆。借力央视秋晚影响，全市文化旅游市场快速复苏，9月接待游客人数和旅游收入同比分别增长5.44%、1.51%，在全省率先实现由负转正。

“老君山下雪了，我刚刚买了车票要回去爬老君山哩！”得知老君山下雪，网友“候鸟”激动地说。

有网友担心，山上下雪了，去旅游的人没有带厚衣服咋办？

对此，我市相关景区提前做好预案，确保游客旅游顺利。5日上午，由于天气降温，洛阳白云山景区为游客送上免费姜汤，也提供了租衣服务，用行动温暖着四面八方的游客。今年的央视秋晚是一场彰显家国情怀主题、弘扬传统文化、展示洛阳元素的中秋盛典，向海内外全景展示了洛阳“古今辉映、诗和远方”的城市形象，深情表达了中华儿女对祖国母亲的诚挚祝福。央视秋晚花开洛阳，是展示城市形象、弘扬黄河文化的好机遇，我市充分用好秋晚效应，进一步整合文化资源、创新文旅业态，全面提升洛阳国际文化旅游名城的知名度、美誉度和吸引力。

国庆中秋假期，洛阳准备了精彩纷呈的文旅活动，让洛阳“景最秀”“情最浓”“人最美”的城市风貌充分展现在全国游客面前。

安锋认为，洛阳下雪受到广泛关注，见证了洛阳影响力的提升，通过一场央视秋晚把洛阳在中华文明起源的重要历史地位宣传到全球华人的心中。此外，这场雪来得比往年更早一些，洛阳山水的雪景对于国庆中秋假期来说具有超强吸引力，让南方游客在洛阳就能赏到难得一见的雪景。（洛报融媒记者 余子愚 文/图）