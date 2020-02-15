央视秋晚效应持续释放，七个省市来龙门石窟景区旅游的人最多

国庆长假进入第5天，洛报融媒记者从洛阳龙门石窟世界文化遗传园区旅游局获悉，央视秋晚效应持续释放，不少游客慕名来到龙门石窟景区游览，当前龙门石窟景区正处于游客接待高峰期。据统计，截至目前，外地游客当中，来自山东、河北、陕西、湖北、安徽、北京、江苏七个省市的人数最多。

国庆长假进入第5天，洛报融媒记者从洛阳龙门石窟世界文化遗传园区旅游局获悉，央视秋晚效应持续释放，不少游客慕名来到龙门石窟景区游览，当前龙门石窟景区正处于游客接待高峰期。据统计，截至目前，外地游客当中，来自山东、河北、陕西、湖北、安徽、北京、江苏七个省市的人数最多。

4日下午，来自武汉的宋先生一家来到龙门石窟游览，“我是被央视秋晚洛阳的美景吸引过来的。”宋先生告诉记者，国庆期间一家人本来没有出行计划，10月1日看大学同学发了一条宣传央视秋晚的朋友圈，当晚全家人看完央视秋晚后，一致决定来洛阳玩一趟。“应天门威武雄壮、古色古香，激起了我们对洛阳的好奇心。”

在参观完卢舍那大佛后，宋先生对洛阳的赞叹之情又多了一分。“洛阳历史文化底蕴太深厚了，可以游览的景点太多了，以后有机会还得再来一趟。”

“央视秋晚有助于提高城市的美誉度和知名度，对像龙门石窟这样的知名景点更是一次绝佳的宣传机会。相信央视秋晚效应将持续释放，吸引更多游客来龙门石窟景区游览。”龙门石窟世界文化遗产园区旅游局相关负责人表示。

为应对游客高峰期，龙门石窟景区工作人员坚守岗位，严格执行“检实名、检绿码、检体温、检口罩”四必检服务要求，通过分时预约、加强志愿服务等措施，在做好常态化疫情防控工作的基础上，提升节日旅游接待服务品质，全力维护景区旅游秩序，为游客营造“安全、有序、文明、满意”的旅游环境。

温馨提示：

国庆假期期间，龙门石窟景区严格实行门票提前预约制度。游客需通过龙门石窟官方微信、洛阳邮政官方微信，携程、美团、驴妈妈等平台在线预约和购买景区门票。所有游客(含洛阳年票游客、符合免票政策的游客)均需提前一天通过线上预约、购买门票。（洛报融媒记者 孙小蕊 文/图）