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“洛阳下雪”登上微博“热搜榜” 气象专家称10月下雪并不罕见
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-05 16:02

　　“我说今个真冷！”“难怪县城恁冷，原来是老君山下雪了。”“洛阳下雪最早的地方！”“一不留神就要过冬了！”“我在广州，看得瑟瑟发抖”……

　　洛阳下雪的消息引发网友广泛关注。5日上午，掌上洛阳、洛阳网官方微信平台、洛阳晚报官方微信平台、洛阳网抖音、洛视频抖音等洛报融媒体平台发布“洛阳下雪”消息，截至5日12时许，微信推文总阅读量已超过12万。

　　洛报融媒记者看到，在新浪微博上，“洛阳下雪”登上“热搜榜”，还名列实时上升热点。

　　木札岭降雪 （视频由张相正提供）

　　洛报融媒记者从嵩县气象局获悉，5日凌晨到早上，白云山、木札岭、杨山都有下雪，海拔高度在1500米以上山头都下雪了。不过，临近正午，受气温上升趋势影响，成雪可能性降低；根据气象监测，预计今天降雨主要集中在上午，午后将逐渐停止。

栾川抱犊寨下雪

　　另外，洛报融媒记者获悉，5日上午，栾川抱犊寨、天河大峡谷也下起了雪，与洛阳搭界的老界岭也雪花飞舞。

栾川天河大峡谷下雪

　　这场雪引起中国气象频道气象分析师信欣的关注，信欣在其新浪微博上解释下雪原因：“一个是目前的冷空气强(蒙古高压目前有1035百帕，河南大概有1025百帕)，一个是海拔比较高(伏牛山区)，所以就下雪了。”

　　“近年来老君山、白云山等高海拔地区10月份出现降雪均偶有发生，今年山顶出现降雪，并不是非常罕见的现象。”洛阳市气象台台长禹东晖说，因为海拔越高，气温越低；海拔每上升100米气温降低约0.6℃。在这个季节，尤其是冷空气来袭时，云朵在高空携带的小冰粒，在降落过程中逐渐融化，在高海拔地区(气温低于零摄氏度时)冰粒未完全融化，就容易形成降雪。(洛报融媒记者 余子愚)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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