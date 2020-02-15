打卡央视秋晚会场应天门 这些精彩不容错过

假期过半，洛阳各大热门旅游景点依旧热度不减。其中，央视秋晚会场——隋唐洛阳城应天门更是成为市民、游客、网友热衷的“打卡地”，不少人在此重温秋晚氛围的同时，更感受到古都洛阳“古今辉映 诗和远方”的独特气质。

假期过半，洛阳各大热门旅游景点依旧热度不减。其中，央视秋晚会场——隋唐洛阳城应天门更是成为市民、游客、网友热衷的“打卡地”，不少人在此重温秋晚氛围的同时，更感受到古都洛阳“古今辉映 诗和远方”的独特气质。

您是不是也打算到隋唐洛阳城应天门打卡呢？洛报融媒记者搜罗到一些精彩活动，供您游玩时参考——

国庆中秋喜相逢 秋晚会场看秋晚

央视秋晚舞台

央视秋晚录制结束后，360度全景舞台、圆形水面、水道及洛阳特色元素等舞台精华部分被保留下来。这个假期，丰富多彩的演艺活动在舞台上轮番上映。

夜间舞台演出以大屏播放央视秋晚节目、3D投影秀为主要内容，现场“古风”与流行碰撞，交响、民乐、流行音乐融汇，为观众带来一场震撼的视听盛宴。

演出分为三个篇章。

第一篇章，神都月正圆，万家话团圆。由近百名专业演员着唐装展示大唐盛世，节目主要有《盛世大唐迎宾礼》《万国朝贺》《大唐华服秀》等。

第二篇章，海上升明月，天涯共此时。百余名音乐家共奏交响曲，还有央视专用的肩上芭蕾表演。肩上芭蕾是舞蹈更是杂技，既有舞蹈的美感，又有杂技的高难度技巧，带给大家耳目一新的视觉享受。

第三篇章，古都新生活，时尚洛阳城。重现央视秋晚原音、原班舞美。力邀湖南卫视民谣歌赛冠军曾艺洁、秋晚登台乐队洛地有声、知名网红女团神都少女倾情助力演出，更有神秘网红现身。

开城门仪式

开城门仪式

假期期间，每天上午十点，在应天门遗址博物馆南门，威风凛凛的唐朝士兵都将击鼓宣旨开城，现场威武庄严，亲临其境仿若梦回大唐。

神都志·应天长歌

演出现场

机器人演出大家已经看过不少了，但是国风style的您见过吗？这个假期，在应天门一楼学术报告厅内，由清华大学美术学院交互媒体研究所联合窦辉视觉工作室、清华大学未来实验室、北京电影学院副教授叶风等创作团队倾力打造的国风音乐机器人科技舞台剧，让不少观众耳目一新。

“光影变换中，高科技机器人与真人演出结合，好像灵魂随着演出来了一场穿越古今的交流。”看过演出后，山东游客魏先生不由感叹：“原来历史也可以这么有意思，应天门名不虚传！”

演出每天三场，具体表演时间见馆内节目表，如果您感兴趣，可咨询现场的工作人员。

唐时明月——唐代铜镜拓片展

现场展品

看过演出，您可以到应天门美术馆南厅转转。这里正在展出的是“唐时明月——唐代铜镜拓片展”，为大家展示出来自大唐的绝代风华。

著名金石学者、书法家芦荻先生将珍藏的铜镜拓本无偿借予展出。北京华亚艺术基金会、洛阳市文物交流中心、郑州市金石文化研究会等单位亦为此次展览提供了部分铜镜拓本及铜镜实物。

“情满河洛”全国书画名家作品邀请展

现场展品

展览位于应天门美术馆北厅，邀请了来自全国各地的100多位书画名家参展，百幅佳作荟萃于古都洛阳，展开了跨域四方的艺术交流和思想碰撞。

参展作者中既有耄耋之年的老一辈画家，也有当今画坛的中年实力派画家，还有在画坛刚崭露头角的新生代画家。艺术家们以深厚的民族文化为背景，将时代精神与审美情趣相结合，用作品表达出对文化、时代、民族等命题的关怀和思考，参展作品风格多样、立意新颖、主题突出、特色鲜明，既反映了和谐发展的时代精神，也体现了独特的艺术创作风格。

诗会现场

除了上述活动，在隋唐洛阳城九洲池，“神都月中华情”九洲池中秋诗词大会今天已进行到第5天，如果您感兴趣也可以去看看。

诗会于下午4点在九洲池内与游客见面，来自社会各界的朗诵爱好者，不分年龄、职业，以诗会友抒发心中的感慨，共祝国庆、中秋佳节。

诗会现场

旧体诗、词、现代诗、散文诗……现场表演形式多样，加入了古筝、葫芦丝伴奏等，一位位朗诵者饱含深情，不仅诵出了中华儿女对祖国的厚爱和对美好生活的无限感恩，同时极具观赏性，给人以美的享受。(洛报融媒记者 智慧 文/图)