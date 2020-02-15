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“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会广场健身操舞大赛“舞动洛城”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-05 14:08

　　欢快的乐声响起来，幸福的舞蹈跳起来！今日上午，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会广场健身操舞大赛在洛阳宝龙城市广场拉开帷幕，近1500名广场健身操舞爱好者组成80支参赛队伍，以舞会友、切磋竞技！

　　现代舞、民族舞、旗袍秀……比赛中，参赛队员们踏着欢快的节拍，穿着亮丽的服装，用灵动的舞姿和灿烂的笑容向现场观众展示了广场舞的魅力，赢得现场阵阵掌声。

　　“近年来，作为一项灵活、易学的大众体育运动项目，广场舞越来越受到广大健身爱好者的青睐，使得队伍不断壮大，喜练人群逐渐‘年轻化’，舞蹈水平也越来越趋于专业。目前，在市、县两级体育舞蹈运动协会备案的广场舞团队数量已超过200支，覆盖人数过万。”洛阳市体育舞蹈运动协会秘书长屈振清介绍，通过举办此次广场健身操舞大赛，能够为我市广场健身操舞爱好者搭建一个的相互交流的平台，增强大众体育健身意识，将健康新理念传播到每一个家庭，实现全民健身与全民健康的深度融合。

　　此次此次广场健身操舞大赛为期两日，将于明日18时结束，若您想领略广场健身操舞的魅力，可在比赛期间前往现场观赛。

　　本届全民健身运动会以“古都新生活，健康新理念”为主题，由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳市体育总会共同主办。后续有关比赛进程等详情，洛阳网将持续跟进关注，敬请期待。(记者 郭瑛/文 李卫超/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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