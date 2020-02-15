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刚刚，洛阳这些地方下雪了！【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-05 10:19

　　下雪啦！

　　老君山（通讯员 常晓旭）

　　5日早上，洛报融媒记者从微信朋友圈看到，洛阳老君山景区、洛阳白云山景区下雪了。记者联系洛阳老君山工作人员得知，5日早上，老君山下起了小雨，之后下起碎冰粒，8时10分许，开始飘起小雪。8时50分许，老君山金顶附近，下起鹅毛大雪，持续约十分钟。“现在，山上还下着小雪，气温较低，提醒游客注意增加衣物。”该工作人员说。

　　白云山 （通讯员 程芳）

　　洛报融媒记者从洛阳白云山景区获悉，4日夜里9点左右，白云山飘起小雪，早上起来，工作人员开始拍照、拍视频分享到朋友圈。现在，白云山景区还在下小雪，室外气温低至2℃，山顶气温低至零下，请游客注意携带雨具，并增加保暖衣物。

9时55分白云山室外气温

　　另外，洛报融媒记者了解到，济源王屋山也下雪了。

　　据洛阳市气象台预计，今天白天，洛阳全区多云到阴天，部分地区有小雨或零星小雨，偏北风转偏南风2级到3级，最低气温9℃～11℃，最高气温15℃～17℃。

　　今天夜里到明天白天，全区阴天转小雨，偏东风2级到3级，最低气温7℃～9℃，最高气温14℃～16℃。

　　特别提醒您，假期出游，要注意天气变化，确保旅途愉快。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 常晓旭 程芳)（图片和视频均由通讯员提供）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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