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洛阳这个湿地公园颜值高还免费 假期来这儿转转吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-05 09:35

　　秋日的洛阳市伊河李楼湿地，苗木成排，波光粼粼，偶尔有白鹭飞过水面，荡起层层清波，“乐道”上，不时有村民聊着天悠闲走过。水的灵动与青青草木融为一体，呈现出一幅生态和谐的湿地画卷。

　　“看，我们村边的环境像景区一样美，我每天都来这里遛弯儿。”3日上午，二南村的村民张女士站在曲桥上望着湿地，满是自豪感。伊河李楼湿地长约6.5公里，生态渠连接起李楼镇的二南村、夏庄村、穆庄村、火龙庙村、石罢村五个村庄，每个村庄分布有一个生态湖，景色宜人。

　　村边的生态湖各具特色，二南村的生态湖旁杨柳依依，乐道、栈道相连；穆庄村的生态湖莲叶田田，备受鸟类青睐……生态湖边分布着栈道、乐道、座椅、停车场等便民设施，已成为大家亲水休闲的乐园。

　　“我们之前的生活不是这样，村边的环境很糟糕。”张女士说，前年，五个村庄的河滩地还分布“散乱污”企业和垃圾堆，到了夏天，臭气熏天。去年2月，伊河李楼湿地生态治理项目开工建设，一年多来，“散乱污”企业得到清理，荒芜的滩涂变成林水相间的生态湿地。

　　沿着“乐道”畅行，满目皆绿意，处处是风景。“李楼湿地栽植苗木约26万株，常绿树占60%，菖蒲等水生植物占30%以上。”李楼镇的相关负责人说，到了夏天，这里虫鸣鸟叫，充满田园风趣。

　　湿地之美离不开水之神韵，伊河李楼湿地的水清澈见底，沿着生态渠缓缓流过村庄，滋润植被。“湿地的水来自新区污水处理厂，原本直接入河的中水，在湿地绕了几道弯，经过水草、林木的涵养净化，水质得到提升。”该负责人说，湿地生态渠的水不仅用于苗木的灌溉，还能用于公厕冲洗、环卫保洁等，通过中水的有效利用，减少地下水开采，补充伊河的水源，实现了一水多用，循环增效。

　　伊河李楼湿地是洛龙区推动黄河流域生态保护和高质量发展、推进水资源节约利用的生态治理项目。为了打破资金的瓶颈制约，加快伊河李楼湿地的建设，洛龙区把“散乱污”企业取缔和清理后，引入社会化运营模式，把土地流转出来由民营企业投资运营。引入投资“活水”，不仅加快了项目建设的步伐，也增加了沿线村庄的集体收入。

　　夏庄村在湿地旁。近年，该村通过污水管网改造提升，“散乱污”企业整治等，村庄环境大大改善。“以前，村集体土地为村子带来两万多元收入，湿地建好后，村集体收入增至60万元左右。”夏庄村党支部书记海国建笑道：“‘美丽生态’变成了‘美丽经济’。”

　　今年年底前，伊河李楼湿地生态治理项目将全部完工，李楼湿地将被打造成林水一体、人水和谐的滨水生态空间，彰显生态惠民、生态利民、生态为民，展现出人与自然和谐共生的湿地景观。（洛报融媒记者 何奕儒 通讯员 张俊望）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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