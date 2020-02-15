最低7℃！雨水回归，未来一周洛阳天气这样

国庆假期已过半，前几天的降温降水丝毫不影响游客的热情，洛阳各大景区都在上演“人从众”，天气渐冷，尤其是早晚气温偏低，您在享受假期的同时注意添衣保暖，预防感冒。

国庆假期已过半，前几天的降温降水丝毫不影响游客的热情，洛阳各大景区都在上演“人从众”，天气渐冷，尤其是早晚气温偏低，您在享受假期的同时注意添衣保暖，预防感冒。

洛阳市气象台发布天气预报显示，根据最新气象资料分析，未来一周，我市云系较多，以多云到阴天天气为主，6日、11日受高空低槽影响，我市有降水天气产生。

预计今天白天，洛阳全区多云到阴天，部分地区有小雨或零星小雨，偏北风转偏南风2级到3级，最低气温9℃～11℃，最高气温15℃～17℃。

今天夜里到明天白天，全区阴天转小雨，偏东风2级到3级，最低气温7℃～9℃，最高气温14℃～16℃。

7日(周三)：阴天转多云，气温9℃～19℃。

8日(周四)：多云到阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温11℃～19℃。

9日(周五)：多云间阴天，部分地区有小雨或零星小雨，气温13℃～20℃。

10日(周六)：多云到阴天，部分地区转小雨，气温14℃～20℃。

11日(周日)：阴天有小雨，气温14℃～19℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)